20° Serie A Live | Verona-Lazio 0-0: fine primo tempo

Tutto pronto per la 20° giornata di Serie A: segui il live tra Verona e Lazio

Ginevra Sforza /

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la 20° giornata di Serie A: segui il live tra Verona e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la ventesima giornata di campionato, dove la Lazio incontrerà tra pochi istanti il Verona in trasferta.

Le formazioni ufficiali di Verona e Lazio

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All.:Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All.: Sarri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Tavares, Provstgaard, Rovella, Belahyane, Pedro, Ratkov.

Il live del match tra Verona e Lazio

  • 46'
    whistle
    46'
whistle

    Fine primo tempo

    Termina 0-0 la prima frazione di tempo tra Verona e Lazio. Poche emozioni e occasioni gol in questo primo tempo

  • 41'
    whistle
    41'
whistle

    Recupero primo tempo

    Un minuto di recupero concesso

  • 41'
    whistle
    41'
whistle

    Romagnoli di testa

    Sugli sviluppi di un calcio di punizione Marusic incorna Romagnoli: il colpo di testa del numero 13 finisce sopra la traversa

  • 41'
    whistle
    41'
whistle

    Provedel attento

    Bradaric prova un tiro da fuori area pericoloso, tanto da provocare l'intervento di Provedel, che spazza via l'occasione dei gialloblù

  • 25'
    whistle
    25'
whistle

    Fallo su Isaksen

    Grave fallo di Frese ancora a danni di Isaksen, per il rettore di gara non c'è nulla

  • 24'
    yellow_card
    24'
yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Valentini per  un fallo ai danni di Isaksen

  • 19'
    whistle
    19'
whistle

    Chance per Orban

    Orban a passo dalla rete: il gialloblù non centra lo specchio della porta, ma il guardalinee segnala fuori gioco

  • 17'
    yellow_card
    17'
yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Cancellieri per un fallo su Orban

  • 15'
    whistle
    15'
whistle

    Occasione Lazio

    Pericoloso Isaksen che mette in mezzo, ma Montipo si fa trovare pronto e nega l'occasione alla Lazio

  • 10'
    whistle
    10'
whistle

    Squillo del Verona

    Ci prova Giovane con un tiro pericoloso, i difensori laziali neutralizzano

  • 6'
    yellow_card
    6'
yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Bella-Kotchap per un fallo ai danni di Taylor
     

  • 4'
    match_started
    Share Link

    Doppia occasione della Lazio

    Prima occasione della Lazio prima con Isaksen poi con Noslin

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia la sfida

    Al via la sfida tra Verona e Lazio

