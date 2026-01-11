20° Serie A Live | Verona-Lazio 0-0: fine primo tempo
Tutto pronto per la ventesima giornata di campionato, dove la Lazio incontrerà tra pochi istanti il Verona in trasferta.
Le formazioni ufficiali di Verona e Lazio
Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All.:Zanetti
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All.: Sarri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Tavares, Provstgaard, Rovella, Belahyane, Pedro, Ratkov.
Il live del match tra Verona e Lazio
46'
Fine primo tempo
Termina 0-0 la prima frazione di tempo tra Verona e Lazio. Poche emozioni e occasioni gol in questo primo tempo
41'
Recupero primo tempo
Un minuto di recupero concesso
41'
Romagnoli di testa
Sugli sviluppi di un calcio di punizione Marusic incorna Romagnoli: il colpo di testa del numero 13 finisce sopra la traversa
41'
Provedel attento
Bradaric prova un tiro da fuori area pericoloso, tanto da provocare l'intervento di Provedel, che spazza via l'occasione dei gialloblù
25'
Fallo su Isaksen
Grave fallo di Frese ancora a danni di Isaksen, per il rettore di gara non c'è nulla
24'
Cartellino giallo
Ammonito Valentini per un fallo ai danni di Isaksen
19'
Chance per Orban
Orban a passo dalla rete: il gialloblù non centra lo specchio della porta, ma il guardalinee segnala fuori gioco
17'
Cartellino giallo
Ammonito Cancellieri per un fallo su Orban
15'
Occasione Lazio
Pericoloso Isaksen che mette in mezzo, ma Montipo si fa trovare pronto e nega l'occasione alla Lazio
10'
Squillo del Verona
Ci prova Giovane con un tiro pericoloso, i difensori laziali neutralizzano
6'
Cartellino giallo
Ammonito Bella-Kotchap per un fallo ai danni di Taylor
4'
Doppia occasione della Lazio
Prima occasione della Lazio prima con Isaksen poi con Noslin
1'
Inizia la sfida
Al via la sfida tra Verona e Lazio