Verona-Lazio, Valentini: "Vogliamo la salvezza, oggi dovremo..."
Le sensazioni del difensore gialloblù a ridosso del match
A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Lazio, in casa Verona è intervenuto Valentini ai microfoni di DAZN.
Queste le sue parole:
Cosa bisogna mettere in questa partita? Abbiamo un obiettivo che è la salvezza, dobbiamo fare una grande partita. Siamo una grande squadra. Seconda da titolare? La prima partita di campionato ho avuto un infortunio, sono stato fuori tre mesi e ora sono al 100% e voglio fare il meglio per la squadra.
Questo è il suo intervento a Sky Sport:
Noi abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo fatto una gran partita contro il Napoli. Andiamo partita per partita per vincere tutte quelle che possiamo.
Sappiamo il gruppo che siamo, lavoriamo sempre per raggiungere l’obiettivo. Contento di essere titolare, ma l’importante è la salvezza.