Verona-Lazio, Valentini: "Vogliamo la salvezza, oggi dovremo..."

A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Lazio, in casa Verona è intervenuto Valentini ai microfoni di DAZN.

Cosa bisogna mettere in questa partita? Abbiamo un obiettivo che è la salvezza, dobbiamo fare una grande partita. Siamo una grande squadra. Seconda da titolare? La prima partita di campionato ho avuto un infortunio, sono stato fuori tre mesi e ora sono al 100% e voglio fare il meglio per la squadra.