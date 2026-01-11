Lazio-Toth, la trattativa prosegue: ecco gli aggiornamenti

I biancocelesti in questi minuti sono impegnati allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Nonostante ciò ci sono dirigenti che continuano a lavorare in ambito calciomercato per aiutare Maurizio Sarri a migliorare la squadra dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi. Da giorni in orbita Lazio è entrato il centrocampista Alex Toth, un giovane talento che sta attirando l'attenzione di diversi club. A riportare un aggiornamento importante sulla trattativa è l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Ci sarebbe un avvicinato tra giocatore e club con un accordo trovato, adesso i biancocelesti dovranno lavorare con il club ungherese per definire il trasferimento.

Il profilo di Toth

Centrocampista ungherese classe 2005, profilo importante per i suoi 20 anni appena. Un mediano molto dinamico che sa agire bene sia in fase di copertura che di inserimento. Con il Ferencvaros ha totalizzato 38 presenze ( dal 2023 ) segnando 3 reti.