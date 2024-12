UEL | LIVE AJAX-LAZIO: 1-3 (11' Tchaouna; Traorè 46'; 51' Dele-Bashiru; 76' Pedro)

Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam la Lazio insegue quella che sarebbe la quinta vittoria su sei per dimenticare il passo falso con il Ludogorets, mentre la squadra di Farioli tenta l'aggancio in classifica proprio alla Lazio. Baroni si affida alla solita Lazio europea per tentare di espugnare la capitale olandese e regalare una gioia a tutti quei tifosi che non sono potuti essere al seguito della Lazio.

Le formazioni ufficiali

AJAX

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Berghuis; Traoré, Brobbey, Godts. All.: Farioli.

LAZIO

Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni, Noslin.

Squalificati: - Diffidati: Gigot, Pellegrini, Zaccagni

Indisponibili: Castrovilli, Vecino.

Il LIVE del match