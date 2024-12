Ajax-Lazio, Baroni nel pre: "Gara di livello, voglio la prestazione". Su Dele-Bashiru...

È tutto pronto per Ajax-Lazio, sfida valida per la 6ª giornata di UEFA Europa League. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00, con direzione arbitrale affidata allo slovacco Ivan Kruzliak.

Intervenuto nel pre partita a pochi minuti dal fischio d'inizio, l'allenatore dei biancocelesti Marco Baroni ha presentato la sfida della Johan Cruijff Arena contro i lancieri di Farioli.

Se le scelte sono dettate da riflessioni sul campionato? Noi pensiamo a questa sera anche perché è una partita di altissimo livello e quando ci sono queste partite non puoi guardare nient’altro e affrontare questa gara con spirito e la gioia della bellezza, come ho detto ai ragazzi si lavora per partite come queste e non può mancare la prestazione.

È una squadra che lavora molto bene sulle catene, i terzini che vengono dentro e fissano l’ampiezza con gli esterni. Sviluppa un buon calcio, è difficile ma ci vorrà la miglior Lazio e i ragazzi non sbaglieranno la prestazione. Due squadre che si affronteranno per vincere e verrà fuori una bella partita.

Dele-Bashiru? Questo ruolo da mediano gli dà anche un po’ di ordine, ha tanta forza e qualità. Per me se parte anche qualche metro più indietro può diventare devastante, ci stiamo lavorando. Lo abbiamo preparato a stare dento la partita, a Napoli ha fatto molto bene e oggi gli ho voluto dare una chance perché sono queste partite che fanno crescere i ragazzi. Noslin mi sono assunto io la responsabilità, gli ho fatto fare tutti i ruoli. Davanti è quello che gli piace fare perché non dà riferimenti, però ora in questo momento sta crescendo e siamo contenti. È tutta la squadra che si deve adoperare e queste parti che sono per noi fondamentali è importante non perdere identità, la prestazione deve essere a livello massimale.