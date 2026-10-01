Stadi Euro 2032, la FIGC sceglie: Flaminio fuori, resta Pietralata

La FIGC ha trasmesso all’UEFA il dossier relativo agli stadi per Euro 2032, con alcune novità importanti rispetto allo step precedente. Tra queste spiccano le scelte che riguardano Roma e Napoli, dove sono usciti di scena alcuni dei progetti precedentemente considerati.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, rispetto al passaggio dello scorso 1° agosto, nessuna città ha perso il diritto a essere presente nella corsa. Le città erano tredici allora e restano tredici anche oggi.

Nello specifico si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Una distribuzione che, mettendo tutte le città sulla mappa da nord a sud, crea idealmente una linea capace di attraversare l'intero Paese.

Euro 2032, cosa cambia per Roma: fuori il Flaminio

Le principali modifiche riguardano alcuni dei progetti inseriti nelle precedenti ipotesi. A Roma, ad esempio, nel dossier non compare più lo Stadio Flaminio della Lazio.

Restano invece lo Stadio Olimpico e il progetto di Pietralata. Quest'ultimo ha appena superato il vaglio della Conferenza dei Servizi. Per la Capitale rimane quindi la possibilità di puntare su due impianti, con il sindaco Roberto Gualtieri che sogna il bis.

Una modifica significativa rispetto alle precedenti ipotesi, considerando che il Flaminio non figura più tra le soluzioni indicate nel dossier trasmesso dalla FIGC all'UEFA.

Stadi Euro 2032, a Napoli resta il Maradona

Cambia lo scenario anche a Napoli. Nel dossier è rimasto lo Stadio Diego Armando Maradona, mentre è stato eliminato il progetto relativo al nuovo impianto immaginato da Aurelio De Laurentiis.

Il quadro presentato in vista di Euro 2032 comprende complessivamente 14 stadi. Non tutti, però, sono già esistenti.

Quattro dei quattordici impianti indicati, infatti, devono ancora essere realizzati. Tra questi c'è proprio Pietralata, uno dei progetti che riguardano Roma.