Atalanta ed Inter si sfidano alla New Balance Arena per il 12° turno di Serie A. I nerazzurri hanno l'obiettivo di accorciare sulla Lazio in classifica, mentre i bergamaschi vogliono proseguire la striscia di vittorie dopo il successo contro il Monza prima della sosta per le nazionali. Ora, dopo i successi di Lazio e Roma, la squadra di Chivu ha una sola scelta: vincere.

Il primo tempo

L’Inter parte subito con grande personalità e trova il vantaggio al 16‘, sbloccando il risultato con Pio Esposito. Ma non finisce qui: io classe 2005 trova poco dopo la doppietta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La risposta dell’Atalanta non si fa attendere: al 35’ è Elmas il protagonista della riapertura dei conti alla New Balance Arena. Termina sul momentaneo 1-2 il risultato a fine primo tempo.

Il secondo tempo

Nella ripresa succede di tutto. Il secondo tempo si apre nuovamente con il segno dell’Inter. Ancora Pio Esposito, che firma la sua personale tripletta, grazie al ripartenza dei nerazzurri diretta da Thuram. La partita però non si è conclusa al 56’ von l’attaccante di Castellammare di Stabia. La Dea non si arrende e rientra in partita con De Keteleare al 72’, che riaccende momentaneamente le speranze di Maurizio Sarri fino al 2-4 dell’Inter con la rete di Sucic tre minuti dopo. Ma l'Atalanta non molla e nel giro di dieci minuti ristabilisce i conti prima con De Keteleare e poi con Kessie su calcio di rigore. Termina 4-4 al New Balance Arena dopo una partita ricca di emozioni.