5° Serie A Live | Genoa-Lazio 0-1: biancocelesti in vantaggio con Cancellieri!
Il live del match tra Genoa e Lazio, valevole per la quinta giornata di Serie A
Dopo la sconfitta nel derby e soli tre punti raccolti nelle prime quattro giornate di campionato, la Lazio è chiamata a voltare pagina. Questa sera alle 20:45 i biancocelesti saranno ospitati al Marassi dal Genoa, che in classifica dista attualmente soltanto un punto dalla squadra di Maurizio Sarri.
I capitolini devono assolutamente lasciarsi alle spalle l’avvio deludente per avviare una risalita in campionato. Tuttavia, la situazione non è semplice: la Lazio si trova infatti in piena emergenza a centrocampo, e Sarri sarà costretto a rivedere il proprio undici titolare per affrontare i rossoblù. Sulla panchina del Genoa, vista la squalifica di Patrick Vieira, siederà il vice Kristian Wilson, pronto a guidare la squadra in un match che si preannuncia delicato per entrambe le formazioni.
Un ulteriore passo falso da parte della Lazio potrebbe peggiorare ulteriormente un clima già pesante, con una tifoseria sempre più delusa dalle problematiche societarie che coinvolgono il club sin dall’inizio dell’estate.
Le formazioni ufficiali
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigaard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Erlykke, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Martinez, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. Allenatore: Kristian Wilson.
LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Zaccagni, Basic, Cataldi; Cancellieri; Dia, Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Pinelli, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta)
Assistenti: Cecconi - Zingarelli
IV ufficiale: Zanotti
Var: Abisso
Avar.: Dionisi
Il live del match tra Genoa e Lazio
-
25'
Lazio disattenta
Errore di disattenzione della Lazio: Provedel serve Cataldi in una zona pericolosa, Vitinha intercetta e prova a sfruttare l’errore, ma la difesa biancoceleste si salva. Colombo, da buona posizione, non riesce ad approfittarne e calcia alto
-
23'
Genoa aggressivo
Ancora Vitinha di destro sul secondo palo dagli sviluppi di un calcio di punizione, Provedel si fa trovare pronto
-
19'
Occasione Genoa
Ci prova Vitinha al limite dell'area di rigore, conclusione di poco sopra alla traversa. Il Genoa sta prendendo campo
-
18'
Lazio pericolosa
Lazio vicina al 2-0 prima con Castellanos e Cancellieri che non hanno saputo sfruttare l'uscita imprudente di Leali, poi con un colpo di testa di Gila su calcio piazzato. Il Genoa si salva
-
15'
Cartellino giallo
Ammonito anche Norton-Cuffy. Imprudenza da parte del difensore gialloblù ai danni di Basic
-
15'
Ottimo avvio della squadra di Sarri
Lazio, compatta e aggressiva, che lascia pochi spazi agli avversari
-
3'
GOOOAL DELLA LAZIO
Cancellieri sblocca il match al Marassi! Prima rete in campionato dell'esterno romano, che sfrutta la palla filtrante di Castellanos, apre il sinistro e batte Leali sul secondo palo
-
1'
Cartellino giallo
A soli 24 secondi dal fischio d'inizio arriva il primo giallo per il Genoa: Vasquez ammonito per un fallo ai danni di Dia
-
1'
Calcio d'inizio!
Si parte allo Stadio Ferraris di Genova, dove il Grifone ospita la Lazio di Maurizio Sarri per la quinta giornata di Serie A! Una sfida delicata per entrambe le squadre che al momento si trovano rispettivamente a due e tre punti in classifica. Calcio d'inizio affidato ai padroni di casa