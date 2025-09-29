5° Serie A Live | Genoa-Lazio 0-1: biancocelesti in vantaggio con Cancellieri!

Dopo la sconfitta nel derby e soli tre punti raccolti nelle prime quattro giornate di campionato, la Lazio è chiamata a voltare pagina. Questa sera alle 20:45 i biancocelesti saranno ospitati al Marassi dal Genoa, che in classifica dista attualmente soltanto un punto dalla squadra di Maurizio Sarri.

I capitolini devono assolutamente lasciarsi alle spalle l’avvio deludente per avviare una risalita in campionato. Tuttavia, la situazione non è semplice: la Lazio si trova infatti in piena emergenza a centrocampo, e Sarri sarà costretto a rivedere il proprio undici titolare per affrontare i rossoblù. Sulla panchina del Genoa, vista la squalifica di Patrick Vieira, siederà il vice Kristian Wilson, pronto a guidare la squadra in un match che si preannuncia delicato per entrambe le formazioni.

Un ulteriore passo falso da parte della Lazio potrebbe peggiorare ulteriormente un clima già pesante, con una tifoseria sempre più delusa dalle problematiche societarie che coinvolgono il club sin dall’inizio dell’estate.

Le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigaard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Erlykke, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Martinez, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. Allenatore: Kristian Wilson.

LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Zaccagni, Basic, Cataldi; Cancellieri; Dia, Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Pinelli, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta)

Assistenti: Cecconi - Zingarelli

IV ufficiale: Zanotti

Var: Abisso

Avar.: Dionisi

Il live del match tra Genoa e Lazio