5° Serie A Live | Genoa-Lazio 0-1: biancocelesti in vantaggio con Cancellieri!

Il live del match tra Genoa e Lazio, valevole per la quinta giornata di Serie A

Il live del match tra Genoa e Lazio, valevole per la quinta giornata di Serie A

Dopo la sconfitta nel derby e soli tre punti raccolti nelle prime quattro giornate di campionato, la Lazio è chiamata a voltare pagina. Questa sera alle 20:45 i biancocelesti saranno ospitati al Marassi dal Genoa, che in classifica dista attualmente soltanto un punto dalla squadra di Maurizio Sarri.

I capitolini devono assolutamente lasciarsi alle spalle l’avvio deludente per avviare una risalita in campionato. Tuttavia, la situazione non è semplice: la Lazio si trova infatti in piena emergenza a centrocampo, e Sarri sarà costretto a rivedere il proprio undici titolare per affrontare i rossoblù. Sulla panchina del Genoa, vista la squalifica di Patrick Vieira, siederà il vice Kristian Wilson, pronto a guidare la squadra in un match che si preannuncia delicato per entrambe le formazioni.

Un ulteriore passo falso da parte della Lazio potrebbe peggiorare ulteriormente un clima già pesante, con una tifoseria sempre più delusa dalle problematiche societarie che coinvolgono il club sin dall’inizio dell’estate.

Le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigaard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Erlykke, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Martinez, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. Allenatore: Kristian Wilson.

LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Zaccagni, Basic, Cataldi; Cancellieri; Dia, Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Pinelli, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta)

Assistenti: Cecconi - Zingarelli

IV ufficiale: Zanotti

Var: Abisso

Avar.: Dionisi 

Il live del match tra Genoa e Lazio

  25'
    whistle
    Lazio disattenta

    Errore di disattenzione della Lazio: Provedel serve Cataldi in una zona pericolosa, Vitinha intercetta e prova a sfruttare l’errore, ma la difesa biancoceleste si salva. Colombo, da buona posizione, non riesce ad approfittarne e calcia alto

  23'
    whistle
    Genoa aggressivo

    Ancora Vitinha di destro sul secondo palo dagli sviluppi di un calcio di punizione, Provedel si fa trovare pronto

  19'
    whistle
    Occasione Genoa

    Ci prova Vitinha al limite dell'area di rigore, conclusione di poco sopra alla traversa. Il Genoa sta prendendo campo

  18'
    whistle
    Lazio pericolosa

    Lazio vicina al 2-0 prima con Castellanos e Cancellieri che non hanno saputo sfruttare l'uscita imprudente di Leali, poi con un colpo di testa di Gila su calcio piazzato. Il Genoa si salva

  15'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito anche Norton-Cuffy. Imprudenza da parte del difensore gialloblù ai danni di Basic

  15'
    whistle
    Ottimo avvio della squadra di Sarri

    Lazio, compatta e aggressiva, che lascia pochi spazi agli avversari 

  3'
    yellow_card
    GOOOAL DELLA LAZIO

    Cancellieri sblocca il match al Marassi! Prima rete in campionato dell'esterno romano, che sfrutta la palla filtrante di Castellanos, apre il sinistro e batte Leali sul secondo palo

  1'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    A soli 24 secondi dal fischio d'inizio arriva il primo giallo per il Genoa: Vasquez ammonito per un fallo ai danni di Dia

  1'
    match_started
    Calcio d'inizio!

    Si parte allo Stadio Ferraris di Genova, dove il Grifone ospita la Lazio di Maurizio Sarri per la quinta giornata di Serie A! Una sfida delicata per entrambe le squadre che al momento si trovano rispettivamente a due e tre punti in classifica. Calcio d'inizio affidato ai padroni di casa

