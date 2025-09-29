Dazn accende il lunedì sera con il nuovo Live show "4-3-2-1" e il ritorno di Alessandro Matri

Debutta questa sera su DAZN “4-3-2-1 powered by SisalTipster”, il nuovo Monday Show dedicato al racconto del posticipo serale e alla rivisitazione completa del weekend di Serie A. Per l’occasione torna “in campo”, nel nuovo studio virtuale, Alessandro Matri, che con la sua esperienza da protagonista del grande calcio italiano arricchirà le analisi.

Un appuntamento live che unisce approfondimento con un tono leggero e la partecipazione attiva dei tifosi grazie alla FanZone.

Nel lunedí calcistico, Matri affiancherà i telecronisti di DAZN — Dario Mastroianni, Riccardo Mancini, Ricky Buscaglia ed Edoardo Testoni — offrendo un commento tecnico diretto e coinvolgente, capace di mettere in luce i temi più caldi della giornata. In studio sarà presente anche il match analyst Nicolas Cariglia, che arricchirà lo show con dati e statistiche.

Il nuovo show andrà in diretta su DAZN ogni lunedì in cui è previsto un posticipo serale.

La prima puntata è in programma questa sera, in occasione dei posticipi della quinta giornata di Serie A Enilive: Parma-Torino e Genoa-Lazio. La serata si aprirà alle 20:00 con 4-3-2-1 Calcio d’Inizio, il pre-partita, mentre al termine della partita andrà in onda 4-3-2-1 Ultimo Minuto, lo spazio di analisi “a caldo”. Questa seconda parte sarà disponibile anche in streaming su YouTube e TikTok, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico di tifosi ancora più ampio e trasversale.

4-3-2-1 powered by SisalTipster si aggiunge ai nuovi show live di DAZN per la stagione di Serie A Enilive 2025, insieme a Vamos del sabato e Fuoriclasse powered by Haier TV – Sunday Show con Diletta Leotta, coinvolgendo i tifosi a tutto tondo con approfondimenti, intrattenimento e un modo completo di vivere il weekend di campionato di grande calcio italiano.