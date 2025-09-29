Serie A | Lazio-Genoa: ecco le formazioni ufficiali

Ultimo match della quinta giornata di Serie A e la Lazio scenderà in campo con questa formazione...

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Questa sera, alle ore 20:45, Genoa e Lazio scenderanno in campo per disputare la partita valevole la quinta giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre sono chiamate a vincere dai propri tifosi: su 4 sfide, i punti ricavati da Lazio e Genoa sono rispettivamente 3 e 2. Il match di questa sera, quindi, sarà importante per capire chi andrà avanti e risalire la classifica.

La formazioni di Lazio e Genoa

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri,  Dia, Zaccagni; Castellanos. 

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigaard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.

Dove vedere la partita

Alle ore 20:45 avrà il via la sfida tra Genoa e Lazio, che potrà essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport (canale 251) e Sky Sport Calcio (canale 202); in streaming, invece, su NOW e SkyGo.

Cataldi ha raggiunto un grande traguardo: le partite giocato con la maglia della Lazio sono 250
