Coppa Italia Primavera Live | Verona-Lazio: 4-2 dopo i calci di rigore
Segui il live scritto del match qui su www.laziopress.it
Segui il live scritto del match qui su www.laziopress.it
Dopo il pareggio in campionato contro la Fiorentina, la Lazio Primavera si prepara ad affrontare l’Hellas Verona negli ottavi di Coppa Italia Primavera.
Segui il live scritto del match qui su www.laziopress.it
Le formazioni ufficiali
HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Popovic, Barry; Martini, Szimionas, Yildiz, De Rossi, De Battisti; Akale, Casagrande
A disposizione: Tommasi, Raccanello, Vermesan, Pavanati, Murati, Zanin, Stella, Stella, Tagne, Mussola, Peci, Fabbri
Allenatore: Paolo Sammarco
LAZIO: Bosi; Battisti, Bordon, Gelli, Marinaj, Bordoni, Farcomeni, Canali, Montano, Ferrari, Pernaselci
A disposizione: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Sulejmani, Trifelli, Iorio, Morelli, Carbone, Cangemi
Allenatore: Francesco Punzi
Il Live del match
-
90'
RIGORE TRASFORMATO VERONA E TRIPLICE FISCHIO
Segna Feola con il cucchiaio e regala il passaggio al Verona ai quarti di finale di Coppa Italia
-
90'
RIGORE SBAGLIATO LAZIO
Scivola sul dischetto Cuzzarella e terzo errore per la Lazio su 4 tentativi
-
90'
RIGORE TRASFORMATO VERONA
Intuisce Bosi che manda la palla sul palo, sfortunato però con la sfera che entra in rete, segan Pecci. Verona avanti per 2-1 dopo tre rigori
-
90'
RIGORE SBAGLIATO LAZIO
Sbaglia Sulejmani dagli 11 metri, para Castagnini. Secondo rigore sbagliato dalla Lazio su tre tentativi
-
90'
RIGORE SBAGLIATO VERONA
Para Bosi il rigore di Popovich, si rimane 1-1 dopo il secondo giro
-
90'
Rigore sbagliato Lazio
Brutto rigore di Farcomeni, para Castagnini
-
90'
Pareggia il Verona
Tiro forte e angolato di Vermesan: 1-1 ai calcio di rigore
-
90'
Tocca ora al Verona
Sul dischetto Vermesan
-
90'
Rigore trasformato Lazio
Segna Trifelli, tiro angolato
-
90'
Inizierà la Lazio
Sul dischetto Trifelli
-
94'
Fine tempi regolamentari
Si va ai rigori
-
93'
Sostituzione Lazio
Fuori: Montano
Dentro: Iorio
-
90'
Tempo addizionale
Saranno 4 i minuti di recupero. Al termine di essi,in caso di pareggio, ci saranno i rigori
-
88'
Sostituzioni Verona
Fuori: Szimionas, Martini, Casagrande
Dentro: Mussola, Pavanati, Fabbri
-
86'
RETE DI SULEJMANIIIII
Rigore perfetto di Sulejmani che pareggia la partita
-
84'
Espulsione Verona
Cartellino rosso per Barry, fallo a palla lontana su Bordoni
-
83'
RIGORE LAZIO
Fallo a palla lontana di Barry, vede tutto l'assistente che consiglia all'arbitro di assegnare rigore
-
78'
Sostituzione Lazio
Fuori: Pernaselci
Dentro: Trifelli
-
76'
Ammonizione Verona
Cartellino giallo per Peci, fallo tattico a centrocampo
-
70'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni, fallo su Vermesan
-
70'
Sostituzione Verona
Fuori: De Rossi, Akale
Dentro: Peci, Vermesan
-
64'
La Lazio ci prova dalla distanza
Il Verona difende ottimamente l'area costringendo la Lazio a provare solo dalla distanza
-
64'
Occasione Lazio
Montano dal vertice sinistro dell'area lascia partire il sinistro, palla di poco alta
-
60'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Canali, Marinaj
Dentro: Santagostino, Sulejmani
-
54'
Occasione Verona
Dopo un buono stop in area Casagrande non riesce ad andare alla conclusione, si salva la Lazio
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gioco
-
45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Gelli
Dentro: Cuzzarella
-
46'
Termina il primo tempo
1-0 per i padroni di casa dopo i primi 45' di gioco
-
45'
Tempo addizionale
Decretato 1 minuto di recupero
-
44'
Occasione Verona
Azione meravigliosa di Casagrande sull'out mancino, una volta entrato in area apre con l'interno alla ricerca del palo lontano, sfera di poco a lato
-
42'
Fase stabile del match
La Lazio prova a trovare spazi per are male al Verona, i padroni di casa però si difendono in maniera ordinata
-
31'
Occasione Lazio
Lampo di Farcomeni che si coordina in un fazzoletto e lascia partire il destro, palla che non gira abbastanza e termina a lato
-
30'
Occasione Lazio
Battisti mette un buon cross teso a rimorchio, arriva Ferrari che però non trova l'impatto con la sfera
-
18'
Lazio che ora fatica a creare gioco
Buon pressing del Verona che non permette alla Lazio di affacciarsi su zone pericolose
-
18'
Ci prova la Lazio
Questa volta è Montano ad andare alla conclusione, palla però che termina ancora una volta alta sopra la traversa
-
10'
Prova a rispondere la Lazio
Gelli dalla distanza prova con il mancino, palla che non trova lo specchio
-
8'
Gol Verona
Uscita sbagliata di Bosi su un cross dalla destra e Akale a porta vuota segna di testa
-
6'
Occasione Verona
Casagrande fa la sponda per De Rossi che dalla distanza va alla conclusione, palla di poco a lato
-
4'
Si fa vedere la Lazio
Primo corner guadagnato dai biancocelesti
-
1'
Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco la Lazio