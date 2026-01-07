Coppa Italia Primavera Live | Verona-Lazio: 4-2 dopo i calci di rigore

Dopo il pareggio in campionato contro la Fiorentina, la Lazio Primavera si prepara ad affrontare l’Hellas Verona negli ottavi di Coppa Italia Primavera.

Le formazioni ufficiali 

HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Popovic, Barry; Martini, Szimionas, Yildiz, De Rossi, De Battisti; Akale, Casagrande
A disposizione: Tommasi, Raccanello, Vermesan, Pavanati, Murati, Zanin, Stella, Stella, Tagne, Mussola, Peci, Fabbri
Allenatore: Paolo Sammarco

LAZIO: Bosi; Battisti, Bordon, Gelli, Marinaj, Bordoni, Farcomeni, Canali, Montano, Ferrari, Pernaselci
A disposizione: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Sulejmani, Trifelli, Iorio, Morelli, Carbone, Cangemi
Allenatore: Francesco Punzi

Il Live del match

  • 90'
    penalty
    Share Link

    RIGORE TRASFORMATO VERONA E TRIPLICE FISCHIO

    Segna Feola con il cucchiaio e regala il passaggio al Verona ai quarti di finale di Coppa Italia

  • 90'
    penalty
    Share Link

    RIGORE SBAGLIATO LAZIO

    Scivola sul dischetto Cuzzarella e terzo errore per la Lazio su 4 tentativi

  • 90'
    penalty
    Share Link

    RIGORE TRASFORMATO VERONA

    Intuisce Bosi che manda la palla sul palo, sfortunato però con la sfera che entra in rete, segan Pecci. Verona avanti per 2-1 dopo tre rigori

  • 90'
    penalty
    Share Link

    RIGORE SBAGLIATO LAZIO

    Sbaglia Sulejmani dagli 11 metri, para Castagnini. Secondo rigore sbagliato dalla Lazio su tre tentativi

  • 90'
    penalty
    Share Link

    RIGORE SBAGLIATO VERONA

    Para Bosi il rigore di Popovich, si rimane 1-1 dopo il secondo giro

  • 90'
    penalty
    Share Link

    Rigore sbagliato Lazio

    Brutto rigore di Farcomeni, para Castagnini 

  • 90'
    penalty
    Share Link

    Pareggia il Verona

    Tiro forte e angolato di Vermesan: 1-1 ai calcio di rigore

  • 90'
    penalty
    Share Link

    Tocca ora al Verona

    Sul dischetto Vermesan

  • 90'
    penalty
    Share Link

    Rigore trasformato Lazio

    Segna Trifelli, tiro angolato

  • 90'
    penalty
    Share Link

    Inizierà la Lazio

    Sul dischetto Trifelli 

  • 94'
    break_start
    Share Link

    Fine tempi regolamentari

    Si va ai rigori

  • 93'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Montano

    Dentro: Iorio

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Saranno 4 i minuti di recupero. Al termine di essi,in caso di pareggio, ci saranno i rigori

  • 88'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Verona

    Fuori: Szimionas, Martini, Casagrande

    Dentro: Mussola, Pavanati, Fabbri

  • 86'
    goal
    Share Link

    RETE DI SULEJMANIIIII

    Rigore perfetto di Sulejmani che pareggia la partita

  • 84'
    red_card
    Share Link

    Espulsione Verona

    Cartellino rosso per Barry, fallo a palla lontana su Bordoni

  • 83'
    penalty
    RIGORE LAZIO

    RIGORE LAZIO

    Fallo a palla lontana di Barry, vede tutto l'assistente che consiglia all'arbitro di assegnare rigore

  • 78'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Pernaselci

    Dentro: Trifelli

  • 76'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Verona

    Cartellino giallo per Peci, fallo tattico a centrocampo

  • 70'
    substitution
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni, fallo su Vermesan

  • 70'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Verona

    Fuori: De Rossi, Akale

    Dentro: Peci, Vermesan

  • 64'
    Share Link

    La Lazio ci prova dalla distanza

    Il Verona difende ottimamente l'area costringendo la Lazio a provare solo dalla distanza

  • 64'
    Occasione Lazio

    Occasione Lazio

    Montano dal vertice sinistro dell'area lascia partire il sinistro, palla di poco alta

  • 60'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Canali, Marinaj

    Dentro: Santagostino, Sulejmani

  • 54'
    Share Link

    Occasione Verona

    Dopo un buono stop in area Casagrande non riesce ad andare alla conclusione, si salva la Lazio

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gioco

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Gelli

    Dentro: Cuzzarella

  • 46'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    1-0 per i padroni di casa dopo i primi 45' di gioco

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Decretato 1 minuto di recupero

  • 44'
    Share Link

    Occasione Verona

    Azione meravigliosa di Casagrande sull'out mancino, una volta entrato in area apre con l'interno alla ricerca del palo lontano, sfera di poco a lato

  • 42'
    Share Link

    Fase stabile del match

    La Lazio prova a trovare spazi per are male al Verona, i padroni di casa però si difendono in maniera ordinata

  • 31'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Lampo di Farcomeni che si coordina in un fazzoletto e lascia partire il destro, palla che non gira abbastanza e termina a lato

  • 30'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Battisti mette un buon cross teso a rimorchio, arriva Ferrari che però non trova l'impatto con la sfera

  • 18'
    Share Link

    Lazio che ora fatica a creare gioco

    Buon pressing del Verona che non permette alla Lazio di affacciarsi su zone pericolose

  • 18'
    Share Link

    Ci prova la Lazio

    Questa volta è Montano ad andare alla conclusione, palla però che termina ancora una volta alta sopra la traversa

  • 10'
    Share Link

    Prova a rispondere la Lazio

    Gelli dalla distanza prova con il mancino, palla che non trova lo specchio

  • 8'
    goal
    Gol Verona

    Gol Verona

    Uscita sbagliata di Bosi su un cross dalla destra e Akale a porta vuota segna di testa 

  • 6'
    Share Link

    Occasione Verona

    Casagrande fa la sponda per De Rossi che dalla distanza va alla conclusione, palla di poco a lato

  • 4'
    corner_kick
    Share Link

    Si fa vedere la Lazio

    Primo corner guadagnato dai biancocelesti

  • 1'
    match_started
    Inizia il match

    Inizia il match

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

