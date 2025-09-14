Primavera 1 Live | Cremonese-Lazio 0-0: tutto pronto si inizia

Insieme ai “grandi” anche le formazioni Under 20 si sono fermate per la sosta delle Nazionali con i ragazzi di Francesco Punzi che tornano in campo e volano a Cremona per sfidare i grigiorossi. La Lazio Primavera dopo due sconfitte nelle prime due partite ha trovato la vittoria nella scorsa giornata contro il Bologna tra le mura amiche di Formello e ora non vuole fermarsi. A Cremona è tutto pronto per la 4° giornata di Primavera 1.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Lazio Primavera

Primavera Federico Serra - Via onefootball Primavera Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

CREMONESE U20 (3-4-3): Malovec; Bassi, Zillo, Paganotti; Lickunas, Lottici Tessandri, Patrignani, Bozza; Murante, Raballo, Ragnoli Gallo.

A disp.: Cassin, Patitucci, Gauthier Achi, Marino, Biolchi, Pavesi, Jeon, Marsi, Stefani, Gashi, Parente.

All.: Elia Pavesi

LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Ciucci, Calvani; Farcomeni, Pinelli, Cuzzarella; Gelli, Sulejmani, Sana Fernandes.

A disp.: Pannozzo, Giacomone, Santagostino Baldi, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Curzi.



All.: Francesco Punzi

Il Live del match