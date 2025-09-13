Formello | Verso Sassuolo-Lazio: torna Romagnoli, ballottaggio per Dele e Belahyane

Vigilia di Sassuolo-Lazio con gli uomini di Maurizio Sarri che questa mattina hanno svolto la rifinitura prima di partire alla volta di Reggio Emilia. Sarri nella conferenza stampa tenutasi a 12.00 nel Centro Sportivo di Formello è stato molto chiaro dicendosi non contentissimo delle notizie dall'infermeria con Vecino non ancora al 100%; Patric, Gigot e Lazzari ai box e Isaksen indietro di condizione. A questi giocatori si sommano i nazionali non rientrati al meglio dalle rispettive selezioni.

Romagnoli torna al centro della difesa: le ultime di formazione

Romagnoli - Via onefootball (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Fra i pali la gerarchia di queste prime partite è chiara con Provedel pronto a partire dal 1', nonostante in conferenza Sarri ha tenuto tutti in bilico dichiarando che tutti i giocatori, portieri compresi, ogni settimana si giocano la maglia dal 1'. In difesa la fascia destra sarà proprietà di Adam Marusic, complice anche l'assenza di Lazzari, al centro Romagnoli torna titolare posizionandosi al fianco di Gila mentre chiude il quartetto difensivo Nuno Tavares, chiamato alla difficile marcatura di Berardi. In cabina di regia sarà il turno di Cataldi con un Rovella non al meglio di ritorno dalla Nazionale; Guendouzi è inamovibile mentre Dele-Bashiru e Belahyane si giocano una maglia da titolare con il nigeriano che parte leggermente favorito sull'ex Verona. In attacco Sarri conferma il blocco già visto nelle prime due giornate con Cancellieri a Destra, Castellanos punta centrale e capitan Zaccagni a sinistra.

