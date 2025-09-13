Juventus-Inter 4-3: Adzic la decide dopo gol e spettacolo

Una partita attesissima quella tra gli uomini di Tudor e quelli di Chivu. Alla fine Juventus-Inter finisce 4-3 in questo sabato pomeriggio di serie A. Continui ribaltamenti tra due squadre quotate all'attacco e molto traballanti per quello che concerne la fase difensiva. A deciderla è uno dei tanti giovani talenti juventini: Adzic. L'attaccante entra con l'incoscienza del giovane che vuole spaccare tutto e ci riesce decidendo il derby d'Italia al minuto 91. L'Inter incassa la seconda sconfitta consecutiva ma a differenza di quella arrivata in casa contro l'Udinese, quest'oggi la squadra c'era e si è fatta notare bene sopratutto in fase offensiva.

Il primo tempo

I primi 45 minuti premiano la squadra bianconera. La Juventus si mostra fin da subito più compatta e concreta. Al minuto 14 apre Kelly, risponde poi al 30simo Calhanoglu ma a fare la partita resta la squadra di casa e al 38simo torna in vantaggio: 2-1 firmato da Yildiz dopo l'assist di Bremer. Tre gol in un solo tempo e l'impressione che si andrà avanti così con due squadre che giocano a viso completamente scoperto.

Il secondo tempo

Lo spirito delle due squadre è esattamente lo stesso del primo tempo. Nei primi venti minuti della ripresa non accade nulla in termini di gol. Mister Chivu fa ben 3 cambi e pochi secondi dopo arriva il pareggio di Calhanoglu, ancora lui a fare la voce grossa dopo le polemiche estive legate ad un suo ipotetico addio. Passano solo 11 minuti e l'Inter sigla la rimonta con ribaltamento, ci pensa Thuram a realizzare con freddezza la rete del 2-3. I nerazzurri sembrano avere la partita in pugno ma così non è. Al minuto 83 Thuram rimette tutto in equilibro, è 3-3 ma non è finita qui: minuto 91 ed esplode lo stadio di Torino grazie al gol di Azdic. La Juventus strappa un 4-3 al cardiopalma.