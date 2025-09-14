Primavera Live | Cremonese-Lazio 0-2: termina il match

I ragazzi di Francesco Punzi che tornano in campo e volano a Cremona per sfidare i grigiorossi.

Beniamino Civitelli
Cremonese-Lazio Primavera - LazioPress
Cremonese-Lazio Primavera - LazioPress

I ragazzi di Francesco Punzi che tornano in campo e volano a Cremona per sfidare i grigiorossi.

Beniamino Civitelli

Insieme ai “grandi” anche le formazioni Under 20 si sono fermate per la sosta delle Nazionali con i ragazzi di Francesco Punzi che tornano in campo e volano a Cremona per sfidare i grigiorossi. La Lazio Primavera dopo due sconfitte nelle prime due partite ha trovato la vittoria nella scorsa giornata contro il Bologna tra le mura amiche di Formello e ora non vuole fermarsi. A Cremona è tutto pronto per la 4° giornata di Primavera 1.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Lazio Primavera

Primavera Federico Serra - Via onefootball Primavera Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Primavera Federico Serra - Via onefootball Primavera Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

CREMONESE U20 (3-4-3): Malovec; Bassi, Zillo, Paganotti; Lickunas, Lottici Tessandri, Patrignani, Bozza; Murante, Raballo, Ragnoli Gallo.

A disp.: Cassin, Patitucci, Gauthier Achi, Marino, Biolchi, Pavesi, Jeon, Marsi, Stefani, Gashi, Parente.

All.: Elia Pavesi

LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Ciucci, Calvani; Farcomeni, Pinelli, Cuzzarella; Gelli, Sulejmani, Sana Fernandes.

A disp.: Pannozzo, Giacomone, Santagostino Baldi, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Curzi.
 

All.: Francesco Punzi

Il Live del match

  • 94'
    whistle
    Share Link

    Termina la partita

    La Lazio vince 0-2 grazie alle reti di Sulejmani e Cuzzarella

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Saranno 4 i minuti di recupero

  • 90'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Sulejmani, Gelli

    Dentro:  Marinaj, Trifelli 

  • 85'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Ammonito un componente della panchina biancoceleste

  • 77'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Fernandes

    Dentro: Baldi

  • 75'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Cremonese

    Fuori: Bozza

    Dentro: Achi

  • 68'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Cuzzarella, Pinelli

    Dentro: Canali, Munoz

  • 62'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Cremonese

    Fuori: Raballo, Lickunas, Pavesi

    Dentro: Stefani, Biolchi, Paganotti

  • 59'
    Share Link

    Contropiede sprecato dalla Lazio

    Cuzzarella dopo una lunga corsa a campo aperto si decentra e non riesce a trovare lo specchio della porta

  • 55'
    Share Link

    Poche idee in questo 2T

    Poche le emozioni e le trame in questi primi 10' del secondo tempo

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  • 46'
    break_start
    Share Link

    Termina il Primo Tempo

    Duplice fischio, tutti negli spogliatoi dopo i primi 45'

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Decretato un minuto di recupero

  • 42'
    Share Link

    Ancora Cremonese

    Due occasioni in rapida successione per i grigiorossi che adesso rischiano il tutto per tutto. Bene nella costruzione dell'azione, ma padroni di casa che non riescono a finalizzare

  • 34'
    goal
    Share Link

    GOOOOOOL LAZIOOOOO

    Sponda di Sulejmani per Cuzzarella che stoppa la palla di petto e imbuca la palla all'angolino

  • 32'
    shot_saved
    Share Link

    MIRACOLO CREMONESE

    Bozza salva un tiro di Sulejmani sulla linea diretto in rete, ma l'attaccante della Lazio si vede negare la doppietta personale

  • 30'
    Share Link

    Ci prova Farcomeni

    Il centrocampista va alla conclusione da lontanissimo, palla che termina al lato destro del portiere di casa

  • 27'
    goal
    GOOOOL LAZIO

    GOOOOL LAZIO

    Trasforma dagli 11mt Sulejmani spiazzando il portiere della Cremonese

  • 25'
    penalty
    Share Link

    CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO

    Cuzzarella dopo la conclusione cade in area e l'arbitro indica il dischetto

  • 21'
    free_kick
    Share Link

    Schema Cremonese

    Ci prova Bozza dopo uno schema da punizione, palla altissima sopra la traversa

  • 17'
    shot_saved
    Share Link

    Occasionissima Cremonese

    Zillo stacca di testa tutto solo in area, sfera debole e centrale: facile presa per Bosi

  • 10'
    corner_kick
    Spreca la Lazio

    Spreca la Lazio

    Non sfruttano due corner a disposizione i giocatori di Punzi: risultato che rimane sullo 0-0

  • 10'
    corner_kick
    Share Link

    Quarto corner per la Cremonese

    Si fa sentire in attacco la Cremonese dopo una serie di cross che propiziano l'angolo

  • 7'
    corner_kick
    Share Link

    Cremonese in pressing

    Parte forte la squadra di casa che cerca di spingersi molto in avanti

  • 3'
    Share Link

    Biancocelesti che cercano Fernandes

    Nel vivo del gioco il Numero 77 della Lazio, sempre cercato dai compagni

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia Cremonese-Lazio

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

