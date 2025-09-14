Primavera Live | Cremonese-Lazio 0-2: termina il match
Insieme ai “grandi” anche le formazioni Under 20 si sono fermate per la sosta delle Nazionali con i ragazzi di Francesco Punzi che tornano in campo e volano a Cremona per sfidare i grigiorossi. La Lazio Primavera dopo due sconfitte nelle prime due partite ha trovato la vittoria nella scorsa giornata contro il Bologna tra le mura amiche di Formello e ora non vuole fermarsi. A Cremona è tutto pronto per la 4° giornata di Primavera 1.
Le formazioni ufficiali di Cremonese-Lazio Primavera
CREMONESE U20 (3-4-3): Malovec; Bassi, Zillo, Paganotti; Lickunas, Lottici Tessandri, Patrignani, Bozza; Murante, Raballo, Ragnoli Gallo.
A disp.: Cassin, Patitucci, Gauthier Achi, Marino, Biolchi, Pavesi, Jeon, Marsi, Stefani, Gashi, Parente.
All.: Elia Pavesi
LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Ciucci, Calvani; Farcomeni, Pinelli, Cuzzarella; Gelli, Sulejmani, Sana Fernandes.
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Santagostino Baldi, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Curzi.
All.: Francesco Punzi
Il Live del match
-
94'
Termina la partita
La Lazio vince 0-2 grazie alle reti di Sulejmani e Cuzzarella
-
90'
Tempo addizionale
Saranno 4 i minuti di recupero
-
90'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Sulejmani, Gelli
Dentro: Marinaj, Trifelli
-
85'
Ammonizione Lazio
Ammonito un componente della panchina biancoceleste
-
77'
Sostituzione Lazio
Fuori: Fernandes
Dentro: Baldi
-
75'
Sostituzione Cremonese
Fuori: Bozza
Dentro: Achi
-
68'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Cuzzarella, Pinelli
Dentro: Canali, Munoz
-
62'
Sostituzioni Cremonese
Fuori: Raballo, Lickunas, Pavesi
Dentro: Stefani, Biolchi, Paganotti
-
59'
Contropiede sprecato dalla Lazio
Cuzzarella dopo una lunga corsa a campo aperto si decentra e non riesce a trovare lo specchio della porta
-
55'
Poche idee in questo 2T
Poche le emozioni e le trame in questi primi 10' del secondo tempo
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
-
46'
Termina il Primo Tempo
Duplice fischio, tutti negli spogliatoi dopo i primi 45'
-
45'
Tempo addizionale
Decretato un minuto di recupero
-
42'
Ancora Cremonese
Due occasioni in rapida successione per i grigiorossi che adesso rischiano il tutto per tutto. Bene nella costruzione dell'azione, ma padroni di casa che non riescono a finalizzare
-
34'
GOOOOOOL LAZIOOOOO
Sponda di Sulejmani per Cuzzarella che stoppa la palla di petto e imbuca la palla all'angolino
-
32'
MIRACOLO CREMONESE
Bozza salva un tiro di Sulejmani sulla linea diretto in rete, ma l'attaccante della Lazio si vede negare la doppietta personale
-
30'
Ci prova Farcomeni
Il centrocampista va alla conclusione da lontanissimo, palla che termina al lato destro del portiere di casa
-
27'
GOOOOL LAZIO
Trasforma dagli 11mt Sulejmani spiazzando il portiere della Cremonese
-
25'
CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO
Cuzzarella dopo la conclusione cade in area e l'arbitro indica il dischetto
-
21'
Schema Cremonese
Ci prova Bozza dopo uno schema da punizione, palla altissima sopra la traversa
-
17'
Occasionissima Cremonese
Zillo stacca di testa tutto solo in area, sfera debole e centrale: facile presa per Bosi
-
10'
Spreca la Lazio
Non sfruttano due corner a disposizione i giocatori di Punzi: risultato che rimane sullo 0-0
-
10'
Quarto corner per la Cremonese
Si fa sentire in attacco la Cremonese dopo una serie di cross che propiziano l'angolo
-
7'
Cremonese in pressing
Parte forte la squadra di casa che cerca di spingersi molto in avanti
-
3'
Biancocelesti che cercano Fernandes
Nel vivo del gioco il Numero 77 della Lazio, sempre cercato dai compagni
-
1'
Inizia Cremonese-Lazio
Muove il primo pallone di gioco la Lazio