🚗 Noleggio auto a lungo termine Pay for Use: cos’è, come funziona e perché conviene

Introduzione

Il noleggio auto a lungo termine Pay for Use è una formula innovativa che unisce la comodità del noleggio tradizionale alla flessibilità del pagamento a consumo. Sempre più scelto da privati e aziende, permette di pagare un canone variabile in base ai chilometri realmente percorsi. Scopriamo insieme come funziona e perché conviene rispetto al noleggio tradizionale o all’acquisto di un’auto: adatto sia per PRIVATI che per AZIENDE.

Noleggio auto a consumo: cos’è il Pay for Use

Il noleggio a lungo termine Pay for Use è una soluzione pensata per chi non ha un chilometraggio fisso durante l’anno. A differenza del noleggio standard, che prevede un canone mensile fisso calcolato su una percorrenza stimata, con il Pay for Use paghi solo in base all’utilizzo reale.

Questa formula include tutti i servizi tipici del noleggio a lungo termine:

assicurazione RCA, Kasko, Incendio/furto, Atti/Vandalici, Eventi Naturali e Rottura Vetri

manutenzione ordinaria e straordinaria

cambio gomme (se acquistato)

veicolo sostitutivo (se acquistato)

assistenza stradale 24/7

ANCHE CON ACCONTO ZERO

Come funziona il pagamento nel Pay for Use

Il canone è diviso in due parti:

Quota fissa mensile → copre i costi principali (assicurazione, manutenzione, bollo, assistenza).

Quota variabile → dipende dai chilometri percorsi, rilevati tramite dispositivi di telematica a bordo.

In questo modo chi usa poco l’auto risparmia, pagando solo quello che consuma.

Vantaggi del noleggio a lungo termine Pay for Use

Il noleggio auto a consumo offre diversi benefici:

Risparmio per chi percorre pochi chilometri.

Flessibilità: perfetto per utilizzi non costanti.

Trasparenza dei costi, sempre proporzionati al reale utilizzo.

Zero pensieri: tutti i servizi sono inclusi (escluso tassa di proprietà)

Mobilità sostenibile, perché incentiva un uso più consapevole del veicolo.

Differenze rispetto al noleggio tradizionale

Con il noleggio tradizionale, il canone mensile viene calcolato su una percorrenza annua stimata. Se percorri meno chilometri, paghi comunque la stessa cifra. Con il noleggio Pay for Use, invece, il prezzo si adatta al tuo stile di guida, evitando sprechi e spese superflue.

Qualche esempio di Noleggio Pay For Use con ACCONTO ZERO

PEUGEOT 308 SW Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. → Canone mensile fisso 282€ (poi 0,17 €/km) iva inclusa

Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. → Canone mensile fisso ALFA ROMEO Tonale 1.6 130cv Veloce TCT6 → Canone mensile fisso 299€ (poi 0,17 €/km) iva inclusa

1.6 130cv Veloce TCT6 → Canone mensile fisso ALFA ROMEO Junior 1.2 136cv Hybrid eDCT6 Ibrida → Canone mensile fisso 321€ (poi 0,17 €/km) iva inclusa

1.2 136cv Hybrid eDCT6 Ibrida → Canone mensile fisso JEEP Avenger 1.2 MHEV e-Hybrid Turbo Altitude → Canone mensile fisso 338€ (poi 0,17 €/km) iva inclusa

1.2 MHEV e-Hybrid Turbo Altitude → Canone mensile fisso PEUGEOT 5008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure → Canone mensile fisso 366€ (poi 0,17 €/km) iva inclusa

Hybrid 145 e-DCS6 Allure → Canone mensile fisso ALFA ROMEO Stelvio 2.2 TD 210 CV Sprint AT8 Q4 → Canone mensile fisso 453€ (poi 0,17 €/km) iva inclusa

Conclusione

Il noleggio auto a lungo termine Pay for Use è la formula ideale per chi vuole un’auto nuova senza vincoli di spesa fissi eccessivi. Con tutti i servizi inclusi e la possibilità di pagare solo i chilometri realmente percorsi, rappresenta una scelta intelligente e conveniente per privati, professionisti e aziende.