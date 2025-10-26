8° Serie A, Live Lazio-Juventus 1-0

LIVE

Patrizio Pasqualini
Patrizio Pasqualini

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le scelte di Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; David, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

  • 86'
    Cambio Tudor

    esce Gatti

    entra Joao Mario

  • 82'
    Cambio Sarri

    escono Dia e Isaksen

    entrano Pedro e Noslin

  • 79'
    Isaksen

    fa tutto da sola, prova il tiro a giro ma esce di lato. Era angolo ma l'arbitro non lo da

  • 78'
    Cambio Tudor

    esce McKennie

    entra Openda

  • 68'
    Cambio Sarri

    entra Vecino esce Basic

  • 66'
    Cambio Tudor

    entra Kostic ed esce David

    entra Thuram ed esce Koopmeiners

  • 64'
    Giallo Juve

    Kelly prende un giallo per fallo su Isaksen

  • 58'
    Succede di tutto

    Guendouzi viene atterrato, l'arbitro sembra voler ammonire McKennie che era già ammonito, poi lascia continuare. Succede di tutto tra le proteste dei laziali. Ad azione conclusa l'arbitro arriva nella panchina biancoceleste e ammonisce il Team Manager Derkum

  • 54'
    Cambio Sarri

    Esce Lazzari ed entra Pellegrini

  • 53'
    GIALLO JUVE

    la partita si sta riscaldando. Giallo per Mckennie

  • 46'
    Occasione Juve

    Traversa clamorosa di Vlahovic ma poi si alza la bandierina del guardalinee

  • 45'
    Duplice fischio

    e squadre negli spogliatoi

  • 34'
    Provedel salva

    Esce e blocca il gol a David

  • 33'
    yellow_card
    Ammonizione

    Lazzari prende il primo giallo della Lazio

  • 30'
    yellow_card
    Ammonizione

    il primo giallo della partita è per lo juventino Koopmeiners

  • 21'
    La Juve ci prova

    Azione macchinosa dei bianconeri. Palla sul fondo

  • 9'
    goal
    GOLLLLLLLLLLLLLL

    Toma BASICCCCC dalla distanza

  • 5'
    Occasione Lazio

    Isaksen si smarca tutti, entra in area ma non riesce a servire un compagno

  • 1'
    PARTITI

    Calcio d'inizio affidato alla Juve

