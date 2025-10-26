8° Serie A, Live Lazio-Juventus 1-0
9' Basic
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
Le scelte di Tudor
JUVENTUS (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; David, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.
-
86'
Cambio Tudor
esce Gatti
entra Joao Mario
-
82'
Cambio Sarri
escono Dia e Isaksen
entrano Pedro e Noslin
-
79'
Isaksen
fa tutto da sola, prova il tiro a giro ma esce di lato. Era angolo ma l'arbitro non lo da
-
78'
Cambio Tudor
esce McKennie
entra Openda
-
68'
Cambio Sarri
entra Vecino esce Basic
-
66'
Cambio Tudor
entra Kostic ed esce David
entra Thuram ed esce Koopmeiners
-
64'
Giallo Juve
Kelly prende un giallo per fallo su Isaksen
-
58'
Succede di tutto
Guendouzi viene atterrato, l'arbitro sembra voler ammonire McKennie che era già ammonito, poi lascia continuare. Succede di tutto tra le proteste dei laziali. Ad azione conclusa l'arbitro arriva nella panchina biancoceleste e ammonisce il Team Manager Derkum
-
54'
Cambio Sarri
Esce Lazzari ed entra Pellegrini
-
53'
GIALLO JUVE
la partita si sta riscaldando. Giallo per Mckennie
-
46'
Occasione Juve
Traversa clamorosa di Vlahovic ma poi si alza la bandierina del guardalinee
-
45'
Duplice fischio
e squadre negli spogliatoi
-
34'
Provedel salva
Esce e blocca il gol a David
-
33'
Ammonizione
Lazzari prende il primo giallo della Lazio
-
30'
Ammonizione
il primo giallo della partita è per lo juventino Koopmeiners
-
21'
La Juve ci prova
Azione macchinosa dei bianconeri. Palla sul fondo
-
9'
GOLLLLLLLLLLLLLL
Toma BASICCCCC dalla distanza
-
5'
Occasione Lazio
Isaksen si smarca tutti, entra in area ma non riesce a servire un compagno
-
1'
PARTITI
Calcio d'inizio affidato alla Juve