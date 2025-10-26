Lazio-Juventus, al fischio d’inizio arriva il messaggio della Curva Nord: la foto

Alle 20:45 prenderà il via la sfida tra Lazio e Juventus allo stadio Olimpico di Roma, davanti a circa 55.000 tifosi biancocelesti pronti a sostenere la propria squadra in una delle gare più attese dell’anno. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con il desiderio di riscattarsi dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. La Lazio, reduce da due pareggi consecutivi contro Torino e Atalanta, cercherà di conquistare i tre punti nonostante le numerose assenze. La Juventus, invece, non segna da tre gare - contro Milan, Como e Real Madrid - e proverà a ritrovare la via del gol per rilanciarsi in classifica.

L’iniziativa della Nord

Poco prima del fischio d’inizio, la Curva Nord si è impegnata nel lanciare un messaggio alla società. In una partita così importante, i tifosi non fanno mancare il loro supporto alla squadra, senza mai rinunciare a dire la loro sugli spalti. I primi 15 minuti del match, non a caso, saranno segnati da una contestazione dei tifosi contro il presidente Lotito che, nel pre gara, ha rilasciato alcuni importanti dichiarazioni a Dazn. L’Olimpico rimarrà in silenzio per un quarto d‘ora, manifestando la propria posizione contraria all’attuale gestione societaria.

La foto e il messaggio

Curva Nord, Lazio-Juventus



