Conferenza Sarri: "Forte risposta caratteriale. Grande soddisfazione per il popolo laziale"

Tre punti preziosissimi quelli conquistati dalla Lazio contro una Juventus in un evidente momento di difficoltà e reduce già da due sconfitte consecutive con Como e Real Madrid. Tra infortuni e assenze è l'impronta del tecnico toscano a dare solidità ad una squadra già reduce da un momento complesso.

L'intervento in conferenza stampa di mister Sarri al termine del match contro la Juventus, vinta per 1-0 dai biancocelesti grazie alla rete siglata da Basic.

Buona fase difensiva, potevamo andare in vantaggio nei primi 8-9 minuti. Nel secondo tempo siamo stati pericolosi, sofferenza inevitabile. Contento per i ragazzi e per il nostro popolo, a cui abbiamo dato una soddisfazione in un periodo difficile, maledetto per diversi fattori.

Da quando siamo in emergenza abbiamo fatto 8 punti in 4 partite. La squadra è disposta anche nei momenti di difficoltà. C'è da continuare.

In questo momento di difficoltà la risposta caratteriale è stata forte. Bisogna trovare una continuità da riportare sul lungo periodo.

Non farei nomi, quando ti da una risposta di questo tipo la squadra, conta il lavoro di tutti, tutti i singoli hanno fatto quello che dovevano, tutti hanno fatto una prestazione utile. Tralascerei discorsi individuali, e farei i complimenti a tutta la squadra.

La posizione di Dia? Farebbe comodo più alto, ma se lo lasci libero è un incontrista, e preferisco che lo faccia quando giochiamo con squadre nell'uomo contro l'uomo.

Cosa ho provato alla fine del match? C'è stata soddisfazione da parte nostra per noi per i ragazzi e per il popolo laziale. Al di la della polemica nei confronti della società, a cui non mi interesso, non ci hanno fatto mancare nulla per 90 minuti. lo sentivo e sono contento di questo. Ci interessa la Lazio e i laziali non vincere contro la Juventus.

Sul mancato giallo a McKennie? Una forte sensazione di incazzatura, giallo scritto. Ci siamo rimasti male.