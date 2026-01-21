LIVE

Women Live | Coppa Italia, Lazio-Roma 0-0: prendono fiducia le giallorosse

Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile: segui il live del match tra Lazio e Roma

Ginevra Sforza /

L’attesa è finita e finalmente tra pochi istanti la Lazio Women potrà affrontare nel derby di Coppa Italia la Roma nella serata di quest’oggi infatti andrà in scena la prima sfida in programma del doppio contro tra biancocelesti e giallorosse. In occasione del derby femminile, la Lazio dovrà cercare di sfatare il tabù che ormai ha collezionato contro la squadra guidata da Luca Rossettini. Anche Andrea Soncin tra i presenti allo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Le formazioni ufficiali

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit, Goldoni; Simonetti; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia

ROMA: Lukasova, Heatley, Viens, Giugliano, Dragoni, Corelli, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thøgersen, Rieke. A disposizione: Baldi, Soggiu, Veje, Antoine, Valdezate, Kuhl, Brennskag-Dorsin, Pandini, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska. Allenatore: Luca Rossettini

La designazione arbitrale

Arbitro: Gerardo Simone Caruso (sez. Viterbo)

Assistenti: Andrea Pasqualetto - Andrea Cecchi

Quarto ufficiale: Paolo Rodolfo Benestante

Il live del match tra Lazio e Roma

  • 33'
    shot_saved
    Gioco fermo

    Durante a terra, tanto da far intervenire lo staff medico biancoceleste

  • 32'
    whistle
    Grande parata di Durante

    Miracolo di Durante sul tiro di Viens

  • 16'
    whistle
    La Roma si alza

    Dragoni di fuori area, conclusione sul fondo

  • 14'
    whistle
    Errore di D'Auria

    Grande errore di D'Auria nell'area di rigore biancoceleste per spazzare la sfera serve Giuliano a porta vuota

  • 11'
    whistle
    Durante salva la Lazio

    Diagonale di Thøgersen, Durante blocca senza difficoltà

  • 7'
    match_started
    Occasione Lazio

    Primo squillo offensivo della Lazio di Grassadonia con Simonetti da fuoriarea 

  • 1'
    match_started
    Inizia il match

    Al via la sfida d'andata valevole per i quarti di Coppa Italia tra Lazio e Roma

