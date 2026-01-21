Women Live | Coppa Italia, Lazio-Roma 0-0: prendono fiducia le giallorosse
Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile: segui il live del match tra Lazio e Roma
L’attesa è finita e finalmente tra pochi istanti la Lazio Women potrà affrontare nel derby di Coppa Italia la Roma nella serata di quest’oggi infatti andrà in scena la prima sfida in programma del doppio contro tra biancocelesti e giallorosse. In occasione del derby femminile, la Lazio dovrà cercare di sfatare il tabù che ormai ha collezionato contro la squadra guidata da Luca Rossettini. Anche Andrea Soncin tra i presenti allo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Le formazioni ufficiali
LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit, Goldoni; Simonetti; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia
ROMA: Lukasova, Heatley, Viens, Giugliano, Dragoni, Corelli, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thøgersen, Rieke. A disposizione: Baldi, Soggiu, Veje, Antoine, Valdezate, Kuhl, Brennskag-Dorsin, Pandini, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska. Allenatore: Luca Rossettini
La designazione arbitrale
Arbitro: Gerardo Simone Caruso (sez. Viterbo)
Assistenti: Andrea Pasqualetto - Andrea Cecchi
Quarto ufficiale: Paolo Rodolfo Benestante
Il live del match tra Lazio e Roma
-
33'
Gioco fermo
Durante a terra, tanto da far intervenire lo staff medico biancoceleste
-
32'
Grande parata di Durante
Miracolo di Durante sul tiro di Viens
-
16'
La Roma si alza
Dragoni di fuori area, conclusione sul fondo
-
14'
Errore di D'Auria
Grande errore di D'Auria nell'area di rigore biancoceleste per spazzare la sfera serve Giuliano a porta vuota
-
11'
Durante salva la Lazio
Diagonale di Thøgersen, Durante blocca senza difficoltà
-
7'
Occasione Lazio
Primo squillo offensivo della Lazio di Grassadonia con Simonetti da fuoriarea
-
1'
Inizia il match
Al via la sfida d'andata valevole per i quarti di Coppa Italia tra Lazio e Roma