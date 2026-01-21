Women Live | Coppa Italia, Lazio-Roma 0-0: prendono fiducia le giallorosse

L’attesa è finita e finalmente tra pochi istanti la Lazio Women potrà affrontare nel derby di Coppa Italia la Roma nella serata di quest’oggi infatti andrà in scena la prima sfida in programma del doppio contro tra biancocelesti e giallorosse. In occasione del derby femminile, la Lazio dovrà cercare di sfatare il tabù che ormai ha collezionato contro la squadra guidata da Luca Rossettini. Anche Andrea Soncin tra i presenti allo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Le formazioni ufficiali

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit, Goldoni; Simonetti; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia

ROMA: Lukasova, Heatley, Viens, Giugliano, Dragoni, Corelli, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thøgersen, Rieke. A disposizione: Baldi, Soggiu, Veje, Antoine, Valdezate, Kuhl, Brennskag-Dorsin, Pandini, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska. Allenatore: Luca Rossettini

La designazione arbitrale

Arbitro: Gerardo Simone Caruso (sez. Viterbo)

Assistenti: Andrea Pasqualetto - Andrea Cecchi

Quarto ufficiale: Paolo Rodolfo Benestante

Il live del match tra Lazio e Roma