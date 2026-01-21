Lazio-Sarri, sempre più in bilico: a rischio anche le panchine di Zanetti e Di Francesco. Le quote

La Lazio sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua stagione. Dopo il brutto ko interno per 3-0 contro il Como, non si placano infatti le polemiche per le operazioni sul mercato tra Maurizio Sarri e la società biancoceleste. Come riporta Agipronews, si tratta di una situazione difficile da risolvere - che potrebbe peggiorare in caso di cessione anche di Romagnoli nei prossimi giorni dopo quelle di Guendouzi e Castellanos - che lascia un punto interrogativo sul futuro del tecnico toscano nella Capitale: secondo gli esperti di Snai e Goldbet, l'esonero o le dimissioni dell'ex tecnico di Juventus e Napoli entro la fine della stagione si giocano a quota 3,50.

Panchine in bilico anche in casa Verona e Lecce a causa delle difficoltà in classifica. Nei gialloblù, ultimi in classifica e che non vincono dal 14 dicembre contro la Fiorentina, rimane a rischio esonero Paolo Zanetti: sarà decisiva la sfida di lunedì sera contro l'Udinese con il suo possibile addio che si gioca a 1,85. Stessa quota anche per Eusebio Di Francesco del Lecce, impegnato proprio contro la Lazio di Sarri nel prossimo turno di Serie A in cui i salentini vogliono interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive in campionato. Traballano anche le posizioni di Carlos Cuesta del Parma - reduce da due pareggi consecutivi - e di Alberto Gilardino del Pisa, scivolato al penultimo posto non vincendo da inizio novembre: i loro esoneri si giocano nell'ordine a 2,50 e 2. Non è sicuro del proprio posto nemmeno Marco Baroni dopo gli ultimi tre ko in Serie A del suo Torino: il divorzio con i granata è in lavagna a 3. Infine, resta stabile a 2,25 un addio anticipato di Paolo Vanoli dalla Fiorentina dopo il successo per 2-1 sul campo del Bologna, con l'ipotesi di addio di Vincenzo Italiano che si gioca invece a 8.