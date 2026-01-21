Women | Coppa Italia, Lazio-Roma, le formazioni ufficiali di Grassadonia e Rossettini
Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Lazio e Roma in vista degli ottavi di Coppa Italia Femminile
Archiviato l’impegno di campionato contro la Ternana, la Lazio Women di Grassadonia torna in campo questa volta sul fronte della Coppa Italia, dove affronterà la Roma tra pochi minuti allo Stadio Mirko Fersini di Formello per l’andata dei quarti di finale.
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 20:30, i due allenatori di Lazio e Roma hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit, Goldoni; Simonetti; Piemonte, Le Bihan.
A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin.
All.: Gianluca Grassadonia
Le undici titolari della Roma
ROMA: Lukasova, Heatley, Viens, Giugliano, Dragoni, Corelli, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thøgersen, Rieke.
A disp.: Baldi, Soggiu, Veje, Antoine, Valdezate, Kuhl, Brennskag-Dorsin, Pandini, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska.
All.: Luca Rossettini