Women | Coppa Italia, Lazio-Roma, le formazioni ufficiali di Grassadonia e Rossettini

Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Lazio e Roma in vista degli ottavi di Coppa Italia Femminile

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Archiviato l’impegno di campionato contro la Ternana, la Lazio Women di Grassadonia torna in campo questa volta sul fronte della Coppa Italia, dove affronterà la Roma tra pochi minuti allo Stadio Mirko Fersini di Formello per l’andata dei quarti di finale.

In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 20:30, i due allenatori di Lazio e Roma hanno diramato le loro formazioni ufficiali.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit, Goldoni; Simonetti; Piemonte, Le Bihan.
A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin.
All.: Gianluca Grassadonia

Le undici titolari della Roma

ROMA: Lukasova, Heatley, Viens, Giugliano, Dragoni, Corelli, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thøgersen, Rieke.
A disp.: Baldi, Soggiu, Veje, Antoine, Valdezate, Kuhl, Brennskag-Dorsin, Pandini, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska.
All.: Luca Rossettini

 

