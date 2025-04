Women Live | Como-Lazio 0-4: Le Bihan show, tripletta e goleada, anche Piemonte in rete

Terz'ultima giornata della Serie A eBay, penultima per la Lazio che invece sarà la squadra a riposare all'ultimo turno di campionato. Alle ore 12:30 andrà in scena il recupero tra Como Women e Lazio per l'ottava giornata della poule salvezza allo Stadio Ferruccio di Seregno, rinvio dovuto per i funerali tenutisi nella giornata di ieri di Papa Francesco. Tutte le calciatrici indosseranno infatti il lutto al braccio e, prima del fischio d'inizio, si raccoglieranno per un minuto di silenzio in segno di rispetto per la recente scomparsa del Santo Padre.

Le biancocelesti scenderanno in campo alle 12:30 con l'obiettivo di mantenere il primato in classifica, a più tre punti dalle stesse lariane. Ambedue le squadre, ormai già certe della permanenza nella massima serie anche per la prossima stagione, quest'oggi si giocheranno il primo posto nella classifica della poule salvezza.

Le formazioni ufficiali

COMO WOMEN (4-3-1-2): Gilardi; Marucssen, Rizzon, Sagen, Guagni; Karlernas, Vaitukaityte, Picchi; Nischler; Kramzar, Kerr. A disp.: Aprile, Soggiu, Hansen, Bergersen, Del Estal, Conc, Liva, Engman, D'Agostino, Marchiori, Bou Salas. All.: Stefano Sottili

LAZIO (4-3-1-2): Cetinja; Castiello, Connolly, Baltrip-Reyes, Oliviero; Benoit, Eriksen, Goldoni; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Martinovic, Simonetti, Pizzi, Scaramuzzi, Francolini, Livignani, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Filippo Colaninno

Assistenti: Stefano Vito Martinelli - Diego Spatrisano

IV ufficiale: Benito Saccà

Il live del match tra Como e Lazio