Vecino: "Non possiamo permetterci passi falsi per la nostra classifica"

Dopo la strabiliante vittoria contro il Genoa al Luigi Ferraris, merito di un pallone mandato in rete da Taty e del gol di Dia, è in arrivo un altro appuntamento per le aquile, infatti, domani 28 aprile alle ore 20:45 si disputerà Lazio-Parma, incontro visibile su Dazn e Sky Sport Calcio o in streaming su NOW. Con soltanto 5 partite al termine del Campionato e con le big a pochi punti di distanza l'una dall'altra, ad eccezione di Inter e Napoli che sono in lotta per lo scudetto, i biancocelesti non possono permettersi errori. In vista dell'incontro di domani, arbitrato da Luca Sacchi, il centrocampista Matias Vecino si è espresso al match program.

Matias Vecino al match program

Sull'incontro con il Parma di Chivu

Sappiamo che sarà una partita dura contro una squadra in salute e con tanti risultati utili consecutivi alle spalle. L'ennesima conferma che da qui alla fine del Campionato non esisteranno gare facili sulla carta.

Sulla vittoria dei biancocelesti in Genoa-Lazio

Sono accadute tante cose diverse dal solito, è vero. Arrivati però a questo punto della stagione, contano solamente le vittorie perché ci sono tante squadre in pochi punti e non possiamo permetterci passi falsi per la nostra classifica.

Sulla vicinanza del record di 300 presenze in Serie A