Lazio-Parma: ecco quante volte le aquile hanno sconfitto i gialloblu

Mancano soltanto 5 partite al termine del Campionato di Serie A e le Big stanno lottando con la speranza di conquistare un posto in Champions League, tuttavia, i club si trovano a pochi punti di distanza l'uno dall'altro, ad eccezione di Inter e Napoli che combattono per lo scudetto. In 3a posizione, al momento, si trova l'Atalanta con 64 punti, mentre il 4° posto è occupato dal Bologna con 60. Lazio e Juventus sono entrambe in 5a posizione con 59 punti e al di sotto si trova la Roma a quota 57. Fiorentina e Milan, invece, sono all'8° e al 9° posto, la prima con 56 punti e la seconda con 54. Con il Campionato quasi al termine, le squadre devono dare il meglio di sé per tentare di portarsi a casa i 3 punti, proprio come dovranno fare le aquile nell'incontro di domani, infatti, alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Parma.

Lazio-Parma: i precedenti tra le due avversarie

Sono in totale 67 i precedenti incontri tra la Lazio e il Parma, di cui 55 in Serie A, e tra essi si contano 30 vittorie, 21 pareggi e 16 sconfitte per le aquile, un bilancio positivo per il club di Baroni, tuttavia, nell'ultimo match sono stati i biancocelesti ad essere sconfitti, infatti, il 1 dicembre i gialloblu hanno trionfato per 3-1. Oltre a ciò é importante evidenziare che il match in programma domani sarà il primo incontro tra la Lazio e il mister Chivu, ma non solo, neanche il tecnico Baroni ha mai incontrato l'allenatore del club avversario.

Lazio-Parma: i numeri dei due club a confronto

Sono molte le partite in Serie A disputate dalle due squadre a partire dalla stagione 1929/1930, tuttavia, mentre le aquile sono già scese in campo in 2809 match di Campionato, il Parma è a quota 1006, inoltre, si contano 1092 vittorie per i biancocelesti, mentre per i gialloblu soltanto 361.