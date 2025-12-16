LIVE

Primavera Live | Lazio-Torino 0-0: primi cambi biancocelesti

Segui il live del match tra Lazio e Torino valevole per la 16° giornata di Serie A

Ginevra Sforza /

Archiviato il Derby Primavera, in cui la Lazio di Punzi è riuscita ad espugnare il Tre Fontane contro la Roma, gli aquilotti tornano nuovamente in campo per la 16° giornata di Primavera 1. Al Mirko Fersini di Formello arriva il Torino: il fischio d’inizio è previsto per le ore 12:00.

Le formazioni ufficiali

LAZIO: Pannozzo, Calvani, Bordon, Santagostino Baldi, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Iorio, Sanà. A disposizione: Bosi, CIucci, Battisti, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Farcomeni, Canali, Montano, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi.

TORINO: Santer, Pellini, Moreno, Gabellini, Kugyela, Sandrucci, Acquah, Gatto, Olinga, Bonacina, Luongo. A disposizione: Siviero, Gallo, Desole, Ferraris, Zeppieri, Barranco, Ballanti, Conzato, Falasca, Brzyski, Carvalho. Allenatore: Baldini

La designazione arbitrale 

Arbitro:  Simone Gavini (sez. Aprilia)
Assistenti: Aletta-Ferraro

Il live del match tra Lazio e Torino

  • 50'
    Occasione Lazio

    Triangolano bene Serra e Sana Fernandes, ma il tiro di quest'ultimo viene murato dalla difesa

  • 50'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Cuzzarella

    Dentro: Montano

  • 45'
    break_start
    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione

  • 45'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Iorio

    Dentro: Farcomeni

  • 45'
    substitution
    Sostituzione Torino

    Fuori: Olinga

    Dentro: Ferraris

  • 45'
    whistle
    Fine primo tempo

    Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Lazio e Torino: poche emozioni al Fersini in questa prima parte

  • 45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Due minuti di recupero concessi per la prima frazione

  • 40'
    whistle
    Grande occasione per la Lazio

    Munoz a un passo dal goal: su assist di Serra per pochi centimetri il numero 20 laziale non è arrivato a centrare la porta

  • 38'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Kugyela ai danni di Cuzzarella, calcio di punizione al limite dell'area per i biancocelesti

  • 38'
    whistle
    Risultato bloccato

    Ritmi bassi e poco intensi in questa prima parte del match

  • 33'
    whistle
    Problemi per Bonacina

    Bonacina a terra: colpo al polso per il giocatore del Toro

  • 31'
    whistle
    Ancora Toro

    Sugli sviluppi di un calcio di punizione il Torino continua a provarci: Kugyela prova un tiro, conclusione sul fondo

  • 26'
    whistle
    Occasione Toro

    Bonacina calcia da fuori area: tiro debole e prevedibile per Pannozzo che prima blocca e poi fa ripartire i biancocelesti

  • 24'
    yellow_card
    Sana Fernandes a terra in area di rigore

    Il numero 27 cade da solo in area e non subisce alcun possibile fallo da penalty

  • 12'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito anche Cuzzarella, prima sanzione per la Lazio

  • 8'
    whistle
    Tenta Calvani

    Ci prova Calvani da fuori area, conclusione che termina sul fondo: Santer non viene nemmeno chiamato in causa

     

  • 4'
    yellow_card
    Carrellino giallo

    Ammonito Acquah per un intervento falloso ai danni di Calvani

  • 1'
    whistle
    Occasione Lazio

    Primo guizzo della Lazio con Sana Fernandes, Santer blocca senza difficoltà

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio

    Inizia la sfida tra Lazio e Torino

  • 1'
    match_started
    Tutto pronto al Fersini!

    Squadre in campo in attesa del fischio d’inizio!

