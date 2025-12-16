Xmas 2025, Pellegrini: "Parma? siamo rimasti in nove e c'è stato un attimo di sbandamento

Luca Pellegrini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni durante il Xmas party 2025 della Lazio.

A Parma c'era l'energia giusta, quando siamo rimasti in nove c'è stato un attimo di sbandamento ma è durato un istante.

Sto vivendo un momento splendido: due domeniche fa è nato mio figlio, sabato scorso abbiamo ottenuto una vittoria esaltante a Parma. Sono sincero, la prima emozione è stata un po' più intensa dell'altra.