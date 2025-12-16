Lazio, 3 anni dalla scomparsa dell'indimenticabile Sinisa Mihajlovic: il ricordo della Società

Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ecco il ricordo della Società e della moglie

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Una figura indimenticabile per ogni tifoso biancoceleste, Sinisa Mihajlovic ha fatto la storia nella Lazio ed ha conquistato il cuore di tutta la tifoseria. Oggi sono ufficialmente 3 anni dalla sua dolorosa scomparsa e, per questa ragione, la Società e la moglie Arianna Rapaccioni hanno voluto ricordarlo sui social.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il ricordo della Società Lazio 

Il ricordo della moglie Arianna Rapaccioni

Xmas 2025, Guendouzi: "I tifosi laziali sono sempre con la squadra, sono speciali "
Xmas 2025, Pellegrini: "Parma? siamo rimasti in nove e c'è stato un attimo di sbandamento