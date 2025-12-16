Lazio, 3 anni dalla scomparsa dell'indimenticabile Sinisa Mihajlovic: il ricordo della Società
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Una figura indimenticabile per ogni tifoso biancoceleste, Sinisa Mihajlovic ha fatto la storia nella Lazio ed ha conquistato il cuore di tutta la tifoseria. Oggi sono ufficialmente 3 anni dalla sua dolorosa scomparsa e, per questa ragione, la Società e la moglie Arianna Rapaccioni hanno voluto ricordarlo sui social.