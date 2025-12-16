Primavera Live | Lazio-Torino 2-2: termina il match, la pareggia Sulejmani al 93'
Segui il live del match tra Lazio e Torino valevole per la 16° giornata di Serie A
Archiviato il Derby Primavera, in cui la Lazio di Punzi è riuscita ad espugnare il Tre Fontane contro la Roma, gli aquilotti tornano nuovamente in campo per la 16° giornata di Primavera 1. Al Mirko Fersini di Formello arriva il Torino: il fischio d’inizio è previsto per le ore 12:00.
Le formazioni ufficiali
LAZIO: Pannozzo, Calvani, Bordon, Santagostino Baldi, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Iorio, Sanà. A disposizione: Bosi, CIucci, Battisti, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Farcomeni, Canali, Montano, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi.
TORINO: Santer, Pellini, Moreno, Gabellini, Kugyela, Sandrucci, Acquah, Gatto, Olinga, Bonacina, Luongo. A disposizione: Siviero, Gallo, Desole, Ferraris, Zeppieri, Barranco, Ballanti, Conzato, Falasca, Brzyski, Carvalho. Allenatore: Baldini
La designazione arbitrale
Arbitro: Simone Gavini (sez. Aprilia)
Assistenti: Aletta-Ferraro
Il live del match tra Lazio e Torino
-
96'
Termina il match
2-2 al Fersini con la Lazio che la pareggia grazie a Sulejmani nel recupero
-
95'
Occasione Lazio
Serra si divora il gol del vantaggio
-
94'
GOOOOOOL LAZIOOOOOO
La pareggia Sulejmani che si gira in area e la mette all'angolino
-
90'
Tempo di recupero
Concessi 6 ,minuti di recupero
-
90'
GOL ANNULLATO ALLA LAZIO
Rete di Montano annullata per fuorigioco
-
87'
Espulsione Torino
Cartellino rosso per un componente dello staff del Torino
-
81'
Occasione Lazio
Altro miracolo di Santer questa volta su Serra
-
81'
Sostituzione Torino
Fuori: Gatto
Dentro: Gallo
-
79'
Sostituzione Lazio
Fuori: Santagostino, Ferrari
Dentro: Milillo, Canali
-
78'
ESPULSIONE TORINO È IN NOVE
Cartellino per Falasca, gomitata su Calvani. Il Torino è in nove
-
76'
Gol Torino
Rete di Ferraris, troppo lenta la difesa biancoceleste, Ferraris in area si sposta la palla sul sinistro ed incrocia
-
72'
Sostituzione Torino
Fuori: Bonacina
Dentro: Carvalho
-
67'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni
-
66'
GOOOOL LAZIOOO
Rete di Bordon, colpo di testa violentissimo che sfrutta un ottimo cross di Calvani
-
64'
Sostituzione Lazio
Fuori: Munoz
Dentro: Sulejmani
-
63'
Sostituzione Torino
Fuori: Luongo, Sandrucci
Dentro: Falasca, De Sole
-
62'
Gol Torino
Ferrarsi alla conclusione dal limite colpisce il palo con la palla che carambola sulla schiena di Pannozzo ed entra in porta
-
61'
OCCASIONE LAZIO
Miracolo di Santer sul colpo di testa da due passi di Santagostino
-
59'
ESPULSIONE TORINO
Cartellino rosso per Gabellini, fallo di reazione a palla lontana su Bordon
-
57'
Occasione Lazio
Azione personale di Montano che rientra sul mancino e va alla conclusione, parata importantissima di Santer ad evitare il gol
-
50'
Occasione Lazio
Triangolano bene Serra e Sana Fernandes, ma il tiro di quest'ultimo viene murato dalla difesa
-
50'
Sostituzione Lazio
Fuori: Cuzzarella
Dentro: Montano
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione
-
45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Iorio
Dentro: Farcomeni
-
45'
Sostituzione Torino
Fuori: Olinga
Dentro: Ferraris
-
45'
Fine primo tempo
Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Lazio e Torino: poche emozioni al Fersini in questa prima parte
-
45'
Recupero primo tempo
Due minuti di recupero concessi per la prima frazione
-
40'
Grande occasione per la Lazio
Munoz a un passo dal goal: su assist di Serra per pochi centimetri il numero 20 laziale non è arrivato a centrare la porta
-
38'
Cartellino giallo
Ammonito Kugyela ai danni di Cuzzarella, calcio di punizione al limite dell'area per i biancocelesti
-
38'
Risultato bloccato
Ritmi bassi e poco intensi in questa prima parte del match
-
33'
Problemi per Bonacina
Bonacina a terra: colpo al polso per il giocatore del Toro
-
31'
Ancora Toro
Sugli sviluppi di un calcio di punizione il Torino continua a provarci: Kugyela prova un tiro, conclusione sul fondo
-
26'
Occasione Toro
Bonacina calcia da fuori area: tiro debole e prevedibile per Pannozzo che prima blocca e poi fa ripartire i biancocelesti
-
24'
Sana Fernandes a terra in area di rigore
Il numero 27 cade da solo in area e non subisce alcun possibile fallo da penalty
-
12'
Cartellino giallo
Ammonito anche Cuzzarella, prima sanzione per la Lazio
-
8'
Tenta Calvani
Ci prova Calvani da fuori area, conclusione che termina sul fondo: Santer non viene nemmeno chiamato in causa
-
4'
Carrellino giallo
Ammonito Acquah per un intervento falloso ai danni di Calvani
-
1'
Occasione Lazio
Primo guizzo della Lazio con Sana Fernandes, Santer blocca senza difficoltà
-
1'
Fischio d'inizio
Inizia la sfida tra Lazio e Torino
-
1'
Tutto pronto al Fersini!
Squadre in campo in attesa del fischio d’inizio!