Women Live | Sampdoria-Lazio 0-3: le biancocelesti dominano e travolgono le doriane

La sesta giornata per la poule salvezza della seconda fase di campionato si apre con Sampdoria-Lazio Women alle 12:30 allo Sciorba Stadium. Nella gara d'andata le biancocelesti avevano rifilato una pesante vittoria alle doriane: 3-0 nella prima giornata della poule salvezza grazie alle reti di Flaminia Simonetti e la doppietta di Martina Piemonte.

La squadra di Grassadonia, già salva per la prossima stagione, è quella a vantare più vittorie in campionato da inizio anno e più punti collezionati, ben 19 totali: nel 2025 la Lazio è imbattuta in sette delle nove gare disputate, collezionando sei vittorie e un pareggio, un dato importante che denota la grande crescita di una squadra che ha iniziato la stagione da neopromossa.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; Mancuso, Erikse, D`Auria; Castiello, Simonetti, Eriksen, Cafferata; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Baltrip Reyes, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Pizzi, Scaramuzzi, Francolini. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

SAMPDORIA (4-3-3): Larsen; Panzeri, Colombo, Heroum, Llopis, Burbassi, Pisani, Baldi, Bertucci, Fallico, Barbieri. A disposizione: Nespolo, Arcangeli, Bercelli, Evans, Pellegrino Cimò, Rosignoli, Re, Pittaccio, Zilli, Divittorio. Allenatore: Fabrizio Casazza.

La designazione arbitrale

Arbitro: Francesco D`Eusanio (sez. Faenza)

Assistenti: Manuel Cavalli - Vincenzo D`Ambrosio

IV ufficiale: Giorgio Brozzoni

Il live del match tra Sampdoria e Lazio