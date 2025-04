Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia

Dopo la sosta per gli impegni in Nazionale, torna la Serie A eBay. Ad aprire questo sesto turno di Serie A per la poule salvezza alle 21:30 andrà in scena allo Sciorba Stadium Sampdoria-Lazio. Le biancocelesti, reduci da una vittoria in trasferta contro il Sassuolo per 2-0, sono già salve e si sono già assicurate la permanenza in Serie A per la prossima stagione.

Nel frattempo mister Grassadonia e Fabrizio Casazza hanno diramato le loro undici titolari in vista di Sampdoria-Lazio, di seguito le formazioni ufficiali.

La formazione scelta dalla Lazio

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; Mancuso, Erikse, D`Auria; Castiello, Simonetti, Eriksen, Cafferata; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Baltrip Reyes, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Pizzi, Scaramuzzi, Francolini. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Le undici titolari della Sampdoria

SAMPDORIA: Larsen; Panzeri, Colombo, Heroum, Llopis, Burbassi, Pisani, Baldi, Bertucci, Fallico, Barbieri. A disposizione: Nespolo, Arcangeli, Bercelli, Evans, Pellegrino Cimò, Rosignoli, Re, Pittaccio, Zilli, Divittorio. Allenatore: Fabrizio Casazza