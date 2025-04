Primavera | Le pagelle di Lazio-Empoli: buona prova di Nazzaro

Occasione persa per la Lazio Primavera che trova solo un punto in casa contro l'Empoli. Un primo tempo convincete die biancocelesti non è corrisposto da una seconda frazione giocata non sui livelli del primo tempo. Tra le fila della Lazio spicca sicuramente Nazzaro.

Le pagelle di Lazio-Empoli Primavera

Renzetti: 6

Incolpevole sul gol, qualche imprecisione in più rispetto al solito con il gioco dal basso, ma nulla che possa compromettere la sicurezza tra i pali. Dal 76' Cipriani: 6

Zazza: 6

Bene nella prima frazione di gioco soprattutto, come i compagni nella ripresa cala un po'

R. Bordon: 6

Il cartellino giallo nel primo tempo lo condiziona un po', insieme al fratello comandano la linea difensiva con sicurezza

F. Bordon: 7

Soprattutto nel primo tempo sempre attento e preciso in marcatura alta. Buona prova la sua.

Milani: 6.5

Sulla sua fascia di competenza è come sempre il più pericoloso seppur non abbia lasciato il segno

Nazzaro: 7

Il migliore tra le fila della Lazio tra interdizione e possesso, il tutto condito con un gol grazie ad un tiro preciso all'angolino

Di Tommaso: 6

Nel primo tempo lezioso ma comunque efficace, nella seconda frazione cala di rendimento

Munoz: 5.5

Gestisce male troppi palloni che gli capitano, l'impressione è che debba crescere soprattutto in fiducia

Gelli: 5.5

Poco imbeccato dai compagni, qualche bel colpo e sprazzo di qualità ma poca consistenza. Dal 70' Cuzzarella: 6

D`Agostini: 5.5

Partita difficile la sua sempre spalle alla porta, il suo rendimento cala con l'andare dei minuti. Dal 70' Sulejmani: 6

Serra : 6

Il più cercato dai suoi compagni in attacco, ci prova in un paio di occasioni ma non impegna mai realmente l'Empoli.

La pagella di Pirozzi

Sergio Pirozzi - IPA

Voto: 5.5

La sua Lazio gioca un buon primo tempo, ma nella frazione perde brillantezza. Un aspetto su cui ci sarà sicuramente da lavorare.