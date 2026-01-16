Primavera Live | Lazio-Sassuolo 0-1: magia di Chiricallo su punizione
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Sassuolo qui su LazioPress.it
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Sassuolo qui su LazioPress.it
Dopo aver pareggiato sul campo del Napoli per 0-0, la Lazio Primavera torna in campo allo Stadio Mirko Fersini di Formello per ospitare il Sassuolo. I biancocelesti sono reduci da una buona striscia di risultati utili consecutivi, che a lenti passi stanno permettendo alla squadra di Francesco Punzi di uscire dalle sabbie mobili di posizione di bassa classifica.
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Sassuolo qui su LazioPress.it.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.
A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone.
All.: Francesco Punzi
SASSUOLO U20: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola, Sibilano, Daldum, Petito, Mussini, Tampieri, Chiricallo.
A disp.: Lungu, Nyarko, Cardascio, Campani, Brugnoli, De Dominicis, Canzian, Barani, Gjyla, Acatullo, Barry.
All.: Emiliano Bigica
Il Live del match
-
20'
Prova a reagire la Lazio
Si attiva Sana Fernandes sulla sinistra cercando di smuovere la difesa, ma ancora nessun pericolo per la retroguardia neroverde.
-
13'
Gol Sassuolo
Gol meraviglioso di Chiricallo su punizione diretta dai 25 metri
-
7'
Occasione Lazio
Ferrari mette in mezzo in area per Gelli, che va alla conclusione: tentativo sfortunato che colpisce un compagno
-
4'
Sassuolo in gestione
È il Sassuolo a gestire il pallone in questo avvio
-
1'
Tutto pronto si inizia
Al via Lazio-Sassuolo: i neroverdi muovono il primo pallone di gioco