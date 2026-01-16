LIVE

Primavera Live | Lazio-Sassuolo 0-1: magia di Chiricallo su punizione

Beniamino Civitelli /
Bandiera Lazio

Beniamino Civitelli /

Dopo aver pareggiato sul campo del Napoli per 0-0, la Lazio Primavera torna in campo allo Stadio Mirko Fersini di Formello per ospitare il Sassuolo. I biancocelesti sono reduci da una buona striscia di risultati utili consecutivi, che a lenti passi stanno permettendo alla squadra di Francesco Punzi di uscire dalle sabbie mobili di posizione di bassa classifica.

Le formazioni ufficiali

Bandiera Lazio

LAZIO U20: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone.

All.: Francesco Punzi

 

SASSUOLO U20: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola, Sibilano, Daldum, Petito, Mussini, Tampieri, Chiricallo.

A disp.: Lungu, Nyarko, Cardascio, Campani, Brugnoli, De Dominicis, Canzian, Barani, Gjyla, Acatullo, Barry.

All.: Emiliano Bigica

Il Live del match

  • 20'
    Prova a reagire la Lazio

    Si attiva Sana Fernandes sulla sinistra cercando di smuovere la difesa, ma ancora nessun pericolo per la retroguardia neroverde.

  • 13'
    goal
    Gol Sassuolo

    Gol meraviglioso di Chiricallo su punizione diretta dai 25 metri

  • 7'
    Occasione Lazio

    Ferrari mette in mezzo in area per Gelli, che va alla conclusione: tentativo sfortunato che colpisce un compagno

  • 4'
    Sassuolo in gestione

    È il Sassuolo a gestire il pallone in questo avvio

  • 1'
    match_started
    Tutto pronto si inizia

    Al via Lazio-Sassuolo: i neroverdi muovono il primo pallone di gioco

