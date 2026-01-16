Servio Ramos pronto a tornare a Siviglia, ma con un altro ruolo

Trattative avanzate per l’acquisizione del club andaluso

L’idea di Sergio Ramos

Sergio Ramos è seriamente intenzionato a tornare a Siviglia, ma in una veste del tutto nuova: quella di proprietario. L’ex capitano del Real Madrid sta portando avanti contatti concreti per acquistare il Siviglia, con l’obiettivo di trovare un accordo sul prezzo e sulle condizioni che possano soddisfare tutte le parti coinvolte. La valutazione complessiva dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 400 milioni di euro, debito incluso.

Trattativa aperta 

Al momento resta sullo sfondo anche un’offerta presentata da un gruppo statunitense, attualmente in stand-by. Ramos dovrà quindi avvicinarsi alle richieste degli azionisti oppure attendere un ridimensionamento delle pretese, alla luce della situazione economica sempre più complessa del club. Le prossime riunioni saranno decisive: il Siviglia potrebbe aprire una nuova era sotto la guida di uno dei simboli più importanti della sua storia, con il supporto di investitori di primo piano.

