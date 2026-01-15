Il Como crea e il Milan punisce; spettacolo tra Bologna e Verona

Dopo le gare di ieri tra Napoli-Parma e Inter-Lecce, i recuperi della sedicesima giornata di Serie A proseguono oggi con Verona-Bologna e Como-Milan.

Verona-Bologna

Gara spettacolare e ricca di gol, il match delle 18:30 termina 2-3 per il Bologna. A stappare l’incontro però è proprio il Verona con Orban, gli ospiti trovano il pareggio grazie a un gol spettacolare di Orsolini. Odgaard firma il momentaneo 1-2 con un gran sinistro da fuori area; il terzo gol dei felsinei ha la firma di Castro che di controbalzo trova una rete spettacolare. L’autogol di Freuler nel secondo tempo non basta, nonostante una buona gara del Verona il Bologna la spunta con un pirotecnico 2-3.

Como-Milan

La squadra di Fabregas domina per occasioni create e gioco espresso in campo ma a vincere la partita è il Milan. I lariani trovano il vantaggio momentaneo grazie a un gol di testa di Kempf; Maignan tiene a galla i suoi grazie alle sue straordinarie parate. I rossoneri trovano il pareggio a fine primo tempo grazie a un rigore segnato da Nkunku. La doppietta di Rabiot regala ad Allegri tre punti pesantissimi, nonostante un‘ottima partita del Como che crea tantissimo in entrambi i tempi, il risultato finale è 1-3.