Primavera Live | Lazio-Sassuolo 1-1: termina il match
Dopo aver pareggiato sul campo del Napoli per 0-0, la Lazio Primavera torna in campo allo Stadio Mirko Fersini di Formello per ospitare il Sassuolo. I biancocelesti sono reduci da una buona striscia di risultati utili consecutivi, che a lenti passi stanno permettendo alla squadra di Francesco Punzi di uscire dalle sabbie mobili di posizione di bassa classifica.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.
A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone.
All.: Francesco Punzi
SASSUOLO U20: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola, Sibilano, Daldum, Petito, Mussini, Tampieri, Chiricallo.
A disp.: Lungu, Nyarko, Cardascio, Campani, Brugnoli, De Dominicis, Canzian, Barani, Gjyla, Acatullo, Barry.
All.: Emiliano Bigica
Il Live del match
-
97'
Termina la gara
Finisce 1-1 a Formello grazie a Sulejmani che dal dischetto pareggia i conti al 90'.
-
96'
Corner Lazio
Ultimo calcio d'angolo per la Lazio
-
93'
Forcing Lazio
Forti della superiorità numerica, i biancocelesti chiudono il Sassuolo nella propria metà campo.
-
90'
Occasione Lazio
Colpo di testa velenosissimo di Trifelli che termina a centimetri dal primo palo
-
90'
Tempo di recupero
Decretati 6 minuti di recupero
-
89'
GOOOOL LAZIOOOO
Glaciale Sulejmani dal dischetto
-
86'
Sostituzione Sassuolo
Fuori: Chiricallo, Amendola, Gjyla
Dentro: Nyarko, Acatullo, De Dominicis
-
86'
Espulsione Sassuolo
Doppio giallo per Guri
-
86'
RIGORE PER LA LAZIO
Il portiere neroverde stende Marinaj in area
-
78'
Sostituzione Lazio
Fuori: Munoz
Dentro: Marinaj
-
78'
Occasione Lazio
Conclusione che termina a lato di pochi centimetri quella di Munoz, che ci aveva provato dalla distanza
-
77'
Sostituzione Lazio
Fuori: Ferrari
Dentro: Canali
-
65'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Cuzzarella, Santagostino
Dentro: Battisti, Montano
-
63'
Poche emozioni in questo secondo tempo
Ancora nessuna vera occasione in questi secondi 45'
-
50'
Sostituzione Sassuolo
Fuori: Mussini
Dentro: Gjyla
-
48'
Problemi fisici
Mussini (Sassuolo) resta a terra, problemi al ginocchio per lui dopo aver calciato il pallone.
-
47'
Ammonizione Sassuolo
Cartellino giallo per Amendola
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gioco
-
45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Pernaselci
Dentro: Trifello
-
47'
Termina il primo tempo
In archivio i primi 45' di gioco, Sassuolo avanti per 0-1
-
45'
Tempo di recupero
Assegnati due minuti di recupero
-
39'
Sostituzione Sassuolo
Fuori: Sibilano
Dentro: Campani
-
39'
Espulsione Sassuolo
Cartellino rosso per Cosimo Francioso, vice-allenatore di Bigica
-
36'
Resta a terra un giocatore del Sassuolo
Sibilano resta a terra dopo un colpo al volto.
-
26'
Ammonizione LAzio
Cartellino giallo per Sana Fernandes, intervento duro in scivolata
-
20'
Prova a reagire la Lazio
Si attiva Sana Fernandes sulla sinistra cercando di smuovere la difesa, ma ancora nessun pericolo per la retroguardia neroverde.
-
13'
Gol Sassuolo
Gol meraviglioso di Chiricallo su punizione diretta dai 25 metri
-
7'
Occasione Lazio
Ferrari mette in mezzo in area per Gelli, che va alla conclusione: tentativo sfortunato che colpisce un compagno
-
4'
Sassuolo in gestione
È il Sassuolo a gestire il pallone in questo avvio
-
1'
Tutto pronto si inizia
Al via Lazio-Sassuolo: i neroverdi muovono il primo pallone di gioco