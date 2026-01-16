Primavera Live | Lazio-Sassuolo 1-1: termina il match

Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Sassuolo qui su LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Bandiera Lazio

Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Sassuolo qui su LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

Dopo aver pareggiato sul campo del Napoli per 0-0, la Lazio Primavera torna in campo allo Stadio Mirko Fersini di Formello per ospitare il Sassuolo. I biancocelesti sono reduci da una buona striscia di risultati utili consecutivi, che a lenti passi stanno permettendo alla squadra di Francesco Punzi di uscire dalle sabbie mobili di posizione di bassa classifica.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Sassuolo qui su LazioPress.it.

Le formazioni ufficiali

Bandiera Lazio

LAZIO U20: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone.

All.: Francesco Punzi

 

SASSUOLO U20: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola, Sibilano, Daldum, Petito, Mussini, Tampieri, Chiricallo.

A disp.: Lungu, Nyarko, Cardascio, Campani, Brugnoli, De Dominicis, Canzian, Barani, Gjyla, Acatullo, Barry.

All.: Emiliano Bigica

Il Live del match

  • 97'
    match_ended
    Share Link

    Termina la gara

    Finisce 1-1 a Formello grazie a Sulejmani che dal dischetto pareggia i conti al 90'.

  • 96'
    corner_kick
    Share Link

    Corner Lazio

    Ultimo calcio d'angolo per la Lazio

  • 93'
    Share Link

    Forcing Lazio

    Forti della superiorità numerica, i biancocelesti chiudono il Sassuolo nella propria metà campo.

  • 90'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Colpo di testa velenosissimo di Trifelli che termina a centimetri dal primo palo

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Tempo di recupero

    Decretati 6 minuti di recupero

  • 89'
    goal
    Share Link

    GOOOOL LAZIOOOO

    Glaciale Sulejmani dal dischetto

  • 86'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Sassuolo

    Fuori: Chiricallo, Amendola, Gjyla

    Dentro: Nyarko, Acatullo, De Dominicis

  • 86'
    red_card
    Share Link

    Espulsione Sassuolo

    Doppio giallo per Guri

  • 86'
    penalty
    Share Link

    RIGORE PER LA LAZIO

    Il portiere neroverde stende Marinaj in area

  • 78'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Munoz

    Dentro: Marinaj

  • 78'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Conclusione che termina a lato di pochi centimetri quella di Munoz, che ci aveva provato dalla distanza

  • 77'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Ferrari

    Dentro: Canali

  • 65'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Cuzzarella, Santagostino

    Dentro: Battisti, Montano

  • 63'
    Share Link

    Poche emozioni in questo secondo tempo

    Ancora nessuna vera occasione in questi secondi 45'

  • 50'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Sassuolo

    Fuori: Mussini

    Dentro: Gjyla

  • 48'
    injury
    Share Link

    Problemi fisici

    Mussini (Sassuolo) resta a terra, problemi al ginocchio per lui dopo aver calciato il pallone.

  • 47'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Sassuolo

    Cartellino giallo per Amendola

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gioco

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Pernaselci

    Dentro: Trifello

  • 47'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    In archivio i primi 45' di gioco, Sassuolo avanti per 0-1

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo di recupero

    Assegnati due minuti di recupero

  • 39'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Sassuolo

    Fuori: Sibilano

    Dentro: Campani

  • 39'
    red_card
    Share Link

    Espulsione Sassuolo

    Cartellino rosso per Cosimo Francioso, vice-allenatore di Bigica

  • 36'
    injury
    Share Link

    Resta a terra un giocatore del Sassuolo

    Sibilano resta a terra dopo un colpo al volto.

  • 26'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione LAzio

    Cartellino giallo per Sana Fernandes, intervento duro in scivolata

  • 20'
    Share Link

    Prova a reagire la Lazio

    Si attiva Sana Fernandes sulla sinistra cercando di smuovere la difesa, ma ancora nessun pericolo per la retroguardia neroverde.

  • 13'
    goal
    Share Link

    Gol Sassuolo

    Gol meraviglioso di Chiricallo su punizione diretta dai 25 metri

  • 7'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Ferrari mette in mezzo in area per Gelli, che va alla conclusione: tentativo sfortunato che colpisce un compagno

  • 4'
    Share Link

    Sassuolo in gestione

    È il Sassuolo a gestire il pallone in questo avvio

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Tutto pronto si inizia

    Al via Lazio-Sassuolo: i neroverdi muovono il primo pallone di gioco

Il Como crea e il Milan punisce; spettacolo tra Bologna e Verona
Servio Ramos pronto a tornare a Siviglia, ma con un altro ruolo