I guantoni da boxe: guida all’acquisto per principianti e amatori

Se sei un principiante o un amatore che si avvicina alla boxe, scegliere i guantoni giusti è fondamentale per proteggerti durante gli allenamenti e migliorare le tue prestazioni. I guantoni da boxe sono l’attrezzatura principale per ogni pugile, e la loro scelta può influenzare notevolmente il tuo allenamento e la tua sicurezza. In questa guida, esploreremo i fattori più importanti da considerare per scegliere i migliori guantoni da boxe per i tuoi allenamenti.

Perché è importante scegliere i guantoni giusti?

I guantoni non sono solo una questione di estetica, ma una componente fondamentale per la protezione di mani e polsi durante ogni sessione di allenamento. L'utilizzo di guantoni non adeguati può aumentare il rischio di infortuni. Un guantone troppo stretto o troppo largo potrebbe compromettere la tua performance, oltre a provocare dolore o danni a lungo termine.

Come scegliere i guantoni da boxe: gli aspetti da considerare

1. La misura dei guantoni

La prima cosa da considerare nella scelta dei guantoni è la misura. I guantoni da boxe sono generalmente misurati in once (oz), che indicano il peso del guantone. In Italia, la misura dei guantoni viene spesso espressa in chilogrammi (kg) o tramite l'equivalente in once. Ecco alcune delle misure più comuni:

Guantoni da 8 oz (circa 227 grammi) sono generalmente utilizzati per le gare e le competizioni ufficiali.



Guantoni da 10 oz (circa 283 grammi) sono spesso scelti per le gare amatoriali e per sparring leggeri.



Guantoni da 12 oz (circa 340 grammi) sono ideali per l'allenamento generale, offrendo un buon equilibrio tra protezione e manovrabilità.



Guantoni da 14 oz (circa 396 grammi) sono perfetti per gli allenamenti più intensi e per i pugili intermedi.



(circa ) sono perfetti per gli allenamenti più intensi e per i . Guantoni da 16 oz (circa 454 grammi) sono utilizzati per sparring e allenamenti intensivi in cui è necessario un maggior supporto per mani e polsi.



Per i principianti, è consigliato iniziare con guantoni da 10 oz a 14 oz. Questi pesi sono adatti per il lavoro sul sacco, il lavoro con i colpitori e gli allenamenti generali. Gli atleti più esperti e quelli che partecipano a sparring o competizioni dovrebbero considerare guantoni più pesanti come 16 oz.

2. Materiale dei guantoni

Il materiale è un altro fattore chiave. I guantoni da boxe sono realizzati principalmente in pelle naturale o pelle sintetica. La pelle è la scelta migliore per i pugili professionisti grazie alla sua resistenza e durata, ma i guantoni in pelle sintetica sono un’ottima opzione per chi è alle prime armi, poiché sono più leggeri e più accessibili.

3. Tipo di guantone: allenamento, sparring e gara

A seconda dell’uso, i guantoni possono variare:

Guantoni da allenamento: Ideali per chi pratica la boxe regolarmente, questi guantoni offrono una protezione ottimale e sono spesso progettati per essere più versatili.



Guantoni da sparring: Questi sono più imbottiti rispetto ai guantoni da allenamento e offrono maggiore protezione durante gli allenamenti di coppia.



: Questi sono più imbottiti rispetto ai guantoni da allenamento e offrono durante gli allenamenti di coppia. Guantoni da gara: Pensati per la competizione, sono più leggeri e progettati per garantire la massima velocità.



Scegliere il giusto guantone da boxe per le tue necessità è cruciale per garantire un allenamento sicuro e di successo.

4. Comfort e vestibilità

La vestibilità del guantone è fondamentale per garantire comfort e protezione. Guantoni troppo stretti possono limitare la circolazione, mentre guantoni troppo larghi non offrono la giusta protezione. Assicurati che i guantoni siano dotati di una buona imbottitura e che siano facili da allacciare per evitare che si spostino durante l’allenamento.

I migliori guantoni da boxe per principianti e amatori

Se stai cercando guantoni di qualità, Green Hill offre una vasta gamma di guantoni da boxe perfetti per principianti e amatori. I guantoni Green Hill sono progettati per offrire comfort, protezione e prestazioni elevate durante gli allenamenti.

Con materiali di alta qualità, una vestibilità comoda e tecnologie avanzate, i guantoni Green Hill sono la scelta ideale per chi vuole iniziare con il piede giusto nel mondo della boxe.