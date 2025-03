Women Live | Napoli-Lazio 0-4: le biancocelesti calano il poker e travolgono le partenopee

Tutto pronto all'Arena Giuseppe Piccolo di Napoli per la seconda giornata valevole per la poule salvezza. La Lazio Women scenderà in campo alle ore 15:00 per affrontare il Napoli di David Sassarini. Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, le biancocelesti guidano attualmente la classifica, formata da cinque squadre, della poule salvezza, con una lunghezza di vantaggio su Como e Sassuolo che si affronteranno invece lunedì 10 marzo alle ore 19:00.

Il Napoli, a meno due punti dalla Sampdoria, è invece in cerca di punti utili per distanziarsi dalle blucerchiate, fanalino di coda di questo mini torneo a cinque squadre.

IPA

Le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3): Beretta; Lundorf, Pettenuzzo, Sliskovic, Giordano; Muth, Bellucci, Di Giammarino; Moretti, Andrup; Jelcic. A disposizione: Manzo, Breitner, Kullashi, Sciabica, D`Angelo, Langella. Allenatore: David Sassarini.

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; Eriksen, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Zanoli; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Goldoni, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Giorgio Di Cicco (sez. Lanciano)

Assistenti: Luigi Ingenito - Leonardo Mallimaci

IV ufficiale: Paul Aka Iheukwumere

Il live del match tra Napoli e Lazio