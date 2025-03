Tavares: "Io miglior assistman della Serie A? Non stupisce. Ho scelto la Lazio perché..."

Il terzino sinistro della Lazio, Nuno Tavares, attualmente il miglior assistman della Serie A dopo aver fornito 8 assist da inizio stagione con la maglia biancoceleste, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della testata portoghese A Bola.

Di seguito le dichiarazioni di Nuno Tavares, tra Serie A, derby di Roma e Nazionale portoghese.

Sulla Serie A

È stata una stagione molto positiva e ho avuto prestazioni costanti, ed era proprio quello che mi mancava. Abbiamo una buona squadra, mi hanno aiutato molto da quando sono arrivato qui e hanno sempre conosciuto le mie capacità, quindi penso che non sorprende che sia il leader negli assist, perché nella mia testa ero sempre capace di fare questo e forse molto di più.

Gli obiettivi della Lazio

Da quando sono arrivato non abbiamo mai sentito parlare di obiettivi, credo che come squadra sappiamo cosa dobbiamo raggiungere e cosa dobbiamo raggiungere, perché siamo in un grande club e vogliamo giocare al massimo livello, il che include la Champions League e la lotta per il campionato, che è quello che stiamo facendo e cercheremo di fare fino alla fine.

Sull'ultima gara di campionato contro il Milan

È vero, è stata una bella partita, mac'è sempre la paura di non voler ferire gli altri portoghesi, ma allo stesso tempo dobbiamo farlo, perché fa parte della nostra professione. Tuttavia, penso che il Milan abbia abbastanza giocatori e le capacità per uscire da questa brutta situazione. La Serie A è più competitiva perché sono arrivati ​​più giocatori dall'estero, il che significa che la Lega ha più visibilità e, come potete vedere, quest'anno abbiamo praticamente quattro squadre che lottano per il titolo, il che è molto positivo.

Continua Tavares

Non credo che sia una scommessa, ma quando ti senti a tuo agio e percepisci la fiducia del club, le cose funzionano. Se però non fossi stato bravo, forse non avrebbero detto questo o non avrebbero scommesso su di me. Analizzando il mio percorso, inizio a guardare di più chi lo desidera davvero, perché c'è una differenza tra chi lo desidera e chi è interessato. Ho scelto la Lazio perché sentivo che mi volevano davvero e quando senti questa fiducia, credo che le cose scorrano molto meglio, perché quando ti senti desiderato sei più disposto a fare ciò che più ti piace con più piacere e più sicurezza.

Pensi di aver raggiunto l'apice della tua carriera?

No, penso di essere migliorato sotto molti aspetti e so cosa posso ancora suonare. La coerenza è ciò che mi farà dimostrare il mio valore e cercare di raggiungere il massimo nella mia carriera.

Il momento che ricordi con più affetto da quando sei alla Lazio?

Era l'allenamento aperto prima del derby con la Roma . Penso che sia stato emozionante. I tifosi ci facevano il tifo durante l'allenamento, urlando e cantando. Anche quando abbiamo perso 6-0 contro l'Inter , in casa, loro ci hanno sempre sostenuto, e poi, alla fine, quando siamo andati lì, hanno detto che erano con noi, indipendentemente dal risultato, e penso che sia questo che fa la differenza.

Sul Derby di Roma

C'è una grande rivalità tra Lazio e Roma, ma niente a cui non sia già abituato. Una partita Benfica - Sporting o una Benfica - FC Porto potrebbero essere più gettonate. Anche io qui ho questa sensazione, ma l'ho avvertita di più in Portogallo. Stai notando un Porto più fragile anche dopo la gara contro la Lazio? No, perché alla fine abbiamo fatto solo 2-1. È stata una partita molto bella da parte nostra. Dobbiamo anche constatare che l'FC Porto non è stato al meglio in termini di risultati. Ma tutti sanno che l'FC Porto è una squadra tosta, anche quando le cose non vanno come previsto... Cosa penso della gara il Braga? Credo che abbiamo avuto una brutta giornata in quella partita. Lo SC Braga è stato migliore, più efficace e ha meritato la vittoria.

L'obiettivo della Lazio in Europa League?

L'obiettivo sarà sempre quello di arrivare il più lontano possibile, sempre con la mentalità che possiamo vincere e che abbiamo la squadra per vincere. Arriviamo alla fine.

Com'è la vita quotidiana di un giocatore portoghese in Italia?

Con le partite che abbiamo fatto, non ci resta praticamente molto tempo. Si tratta di mangiare, riposare, allenarsi, dormire e, a volte, uscire a cena o a pranzo, ma questo è tutto. Roma è una bella città e mi piace, ma la cosa più importante è che mi senta a mio agio.

Pensi che il carico di allenamento e le richieste siano maggiori rispetto a quando eri qui in Portogallo?

Penso che ogni club gestisca le cose a modo suo, perché i piani sono diversi, così come il modo di lavorare di ognuno. Penso che questo vari da club a club. Sono stato in club in cui lavoravo di più e in altri non così tanto.

Su un possibile ritorno al Benfica