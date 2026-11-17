Lazio, Inter su Provstgaard: Chivu lo vuole a gennaio, ma il prezzo frena l'assalto
Il difensore danese piace all'Inter su indicazione di Chivu, ma il club biancoceleste non fa sconti e fissa il prezzo a 40 milioni.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'Inter avrebbe messo nel mirino Oliver Provstgaard, giovane difensore rivelazione della Lazio, su esplicita richiesta di Cristian Chivu per rinforzare la retroguardia. Per il club biancoceleste, tuttavia, il centrale rappresenta ormai un punto fermo: grazie al lavoro svolto sotto la guida di Gennaro Gattuso, il giocatore ha compiuto un netto salto di qualità sfornendo in questa stagione prove di grande solidità.
L'interesse nerazzurro
Il centrale danese ha conquistato gli osservatori nerazzurri grazie a prestazioni di altissimo livello, convincendo la dirigenza milanese a considerarlo il profilo ideale per la difesa. Chivu vede in lui la soluzione perfetta per un reparto che necessita di interventi mirati in ottica presente e futura.
La valutazione e le alternative
Tuttavia, l'operazione si prospetta complessa: Claudio Lotito non ha intenzione di svendere il danese e per privarsi del difensore a gennaio chiederebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Per questo motivo, l'Inter continua a monitorare anche alternative come Mario Hermoso, in scadenza con la Roma nel giugno 2027, pronto a inserirsi in caso di mancato accordo per il rinnovo.