9° Serie A Live | Pisa-Lazio 0-0: biancocelesti a un passo dal vantaggio con Basic

Tutto pronto all’Arena Garibaldi di Pisa, dove tra pochi istanti andrà in scena il match valevole per la nona giornata di Serie A, che vedrà la squadra di Sarri fare tappa in Toscana per affrontare i nerazzurri di Gilardino. La parola chiave di questo incontro, per i biancocelesti, è senza dubbio continuità, come confermato dallo stesso tecnico toscano, deciso a proseguire la scia positiva della Lazio nelle ultime uscite.

La squadra di Sarri dovrà inoltre cercare di sfatare il tabù delle trasferte, dove finora ha raccolto una sola vittoria contro il Genoa, un pareggio con l’Atalanta e due sconfitte contro Como e Sassuolo.

Le formazioni ufficiali

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Cuadrado, Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Nzola. A disposizione: Andrade, Scuffet, Leris, Hojholt, Meister, Akinsanmiro, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Kandje, Bonfsnti, Lorran. Allenatore: Gilardino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Massa

Assistenti: Dei Giudici-Trinchieri

IV ufficiale: Fabbri

Var: Maggioni

Avar: Ghersini

Il live del match tra Pisa e Lazio