9° Serie A Live | Pisa-Lazio 0-0: biancocelesti a un passo dal vantaggio con Basic

Il live del match tra Pisa e Lazio, valevole per la nona giornata di Serie A

Ginevra Sforza /

Tutto pronto all’Arena Garibaldi di Pisa, dove tra pochi istanti andrà in scena il match valevole per la nona giornata di Serie A, che vedrà la squadra di Sarri fare tappa in Toscana per affrontare i nerazzurri di Gilardino. La parola chiave di questo incontro, per i biancocelesti, è senza dubbio continuità, come confermato dallo stesso tecnico toscano, deciso a proseguire la scia positiva della Lazio nelle ultime uscite.

La squadra di Sarri dovrà inoltre cercare di sfatare il tabù delle trasferte, dove finora ha raccolto una sola vittoria contro il Genoa, un pareggio con l’Atalanta e due sconfitte contro Como e Sassuolo.

Le formazioni ufficiali

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Cuadrado, Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Nzola. A disposizione: Andrade, Scuffet, Leris, Hojholt, Meister, Akinsanmiro, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Kandje, Bonfsnti, Lorran. Allenatore: Gilardino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Massa

Assistenti: Dei Giudici-Trinchieri

IV ufficiale: Fabbri

Var: Maggioni 

Avar: Ghersini 

Il live del match tra Pisa e Lazio

  • 42'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Un solo minuto di recupero in questa prima frazione di gioco

  • 40'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Denoon per un fallo ai danni di Zaccagni, punizione a favore della Lazio

  • 38'
    match_started
    Ancora Basic

    Altro tentativo di Toma Basic ancora in fiducia, tiro largo del croato

  • 36'
    match_started
    Occasione Basic

    Super tiro di Basic da fuoriarea ma nello specchio della porta, ma è ancora una volta Semper a negare il vantaggio ai laziali

  • 31'
    match_started
    Lazio vicinissima al vantaggio

    Grandissima giocata prima di Cataldi e poi di Zaccagni che invece di tirare serve Isaksen sulla destra, il danese tira con poca decisione e trova ancora Semper 

  • 28'
    match_started
    Guizzo di Isaksen

    Dribbling Isaksen pericoloso che tira sul secondo palo, ma Semper risponde ancora presente

  • 26'
    match_started
    Ancora Pisa con Touré

    Riparto il Pisa dopo un'occasione della Lazio, è ancora Touré a non essere preciso: Provedel nega il possibile vantaggio agli avversari

  • 24'
    match_started
    Spreca Touré

    Errore di Touré sottoporta, il nerazzurro non controlla e spreca un'occasione preziosissima 

  • 21'
    match_started
    Squillo di Basic

    Si accede la Lazio con Basic, che prova un tiro sul secondo palo, Semper intercetta facilmente e salva momentaneamente il Pisa

  • 15'
    match_started
    Errore di Dia

    Dia non controlla un palla preziosa di Isaksen: il danese prende campo sulla fascia destra e serve in area il senegalese che non riesce a concretizzare il primo vero guizzo del match dei laziali

  • 10'
    match_started
    Dieci minuti sottotono per la Lazio

    Fatica la squadra di Sarri a costruire e avanzare nella metà campo avversaria. Primi dieci minuti poco incisivi dei biancocelesti con tanti errori che favoriscono i rivali pisani

  • 6'
    match_started
    Occasione sprecata dal Pisa

    Rimessa dal fondo poco precisa di Provedel che restituisce la palla agli avversari: sponda di Nzola per Tramoni che sbaglia clamorosamente davanti porta, conclusione sul fondo

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio!

    Nonostante la fitta pioggia all’Unipol Domus, Massa dà il via a Pisa-Lazio, sfida che chiuderà il nono turno di Serie A. Sono gli ospiti a dare inizio a match e a battere il primo pallone

  • 1'
    match_started
    In attesa dell'inizio del match

    Slitta di qualche minuto il fischio d'inizio tra Pisa e Lazio per un problema alla ricetrasmittente di uno degli assistenti di Massa 

