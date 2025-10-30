9° Serie A Live | Pisa-Lazio 0-0: biancocelesti a un passo dal vantaggio con Basic
Il live del match tra Pisa e Lazio, valevole per la nona giornata di Serie A
Tutto pronto all’Arena Garibaldi di Pisa, dove tra pochi istanti andrà in scena il match valevole per la nona giornata di Serie A, che vedrà la squadra di Sarri fare tappa in Toscana per affrontare i nerazzurri di Gilardino. La parola chiave di questo incontro, per i biancocelesti, è senza dubbio continuità, come confermato dallo stesso tecnico toscano, deciso a proseguire la scia positiva della Lazio nelle ultime uscite.
La squadra di Sarri dovrà inoltre cercare di sfatare il tabù delle trasferte, dove finora ha raccolto una sola vittoria contro il Genoa, un pareggio con l’Atalanta e due sconfitte contro Como e Sassuolo.
Le formazioni ufficiali
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Cuadrado, Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Nzola. A disposizione: Andrade, Scuffet, Leris, Hojholt, Meister, Akinsanmiro, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Kandje, Bonfsnti, Lorran. Allenatore: Gilardino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Massa
Assistenti: Dei Giudici-Trinchieri
IV ufficiale: Fabbri
Var: Maggioni
Avar: Ghersini
-
42'
Recupero primo tempo
Un solo minuto di recupero in questa prima frazione di gioco
-
40'
Cartellino giallo
Ammonito Denoon per un fallo ai danni di Zaccagni, punizione a favore della Lazio
-
38'
Ancora Basic
Altro tentativo di Toma Basic ancora in fiducia, tiro largo del croato
-
36'
Occasione Basic
Super tiro di Basic da fuoriarea ma nello specchio della porta, ma è ancora una volta Semper a negare il vantaggio ai laziali
-
31'
Lazio vicinissima al vantaggio
Grandissima giocata prima di Cataldi e poi di Zaccagni che invece di tirare serve Isaksen sulla destra, il danese tira con poca decisione e trova ancora Semper
-
28'
Guizzo di Isaksen
Dribbling Isaksen pericoloso che tira sul secondo palo, ma Semper risponde ancora presente
-
26'
Ancora Pisa con Touré
Riparto il Pisa dopo un'occasione della Lazio, è ancora Touré a non essere preciso: Provedel nega il possibile vantaggio agli avversari
-
24'
Spreca Touré
Errore di Touré sottoporta, il nerazzurro non controlla e spreca un'occasione preziosissima
-
21'
Squillo di Basic
Si accede la Lazio con Basic, che prova un tiro sul secondo palo, Semper intercetta facilmente e salva momentaneamente il Pisa
-
15'
Errore di Dia
Dia non controlla un palla preziosa di Isaksen: il danese prende campo sulla fascia destra e serve in area il senegalese che non riesce a concretizzare il primo vero guizzo del match dei laziali
-
10'
Dieci minuti sottotono per la Lazio
Fatica la squadra di Sarri a costruire e avanzare nella metà campo avversaria. Primi dieci minuti poco incisivi dei biancocelesti con tanti errori che favoriscono i rivali pisani
-
6'
Occasione sprecata dal Pisa
Rimessa dal fondo poco precisa di Provedel che restituisce la palla agli avversari: sponda di Nzola per Tramoni che sbaglia clamorosamente davanti porta, conclusione sul fondo
-
1'
Fischio d'inizio!
Nonostante la fitta pioggia all’Unipol Domus, Massa dà il via a Pisa-Lazio, sfida che chiuderà il nono turno di Serie A. Sono gli ospiti a dare inizio a match e a battere il primo pallone
-
1'
In attesa dell'inizio del match
Slitta di qualche minuto il fischio d'inizio tra Pisa e Lazio per un problema alla ricetrasmittente di uno degli assistenti di Massa