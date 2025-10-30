Esclusiva| Pisa-Lazio, Ilpred: "Oggi è un match fondamentale. Sarri? L'acquisto più grande"

Genoa, Torino, Atalanta e Juventus sono queste le ultime quattro partite disputate dalle aquile e in nessuno di questi incontri la Lazio è mai caduta, tanto che è riuscita a conquistare ben 8 punti, un risultato molto diverso rispetto a quello di inizio di stagione. Stasera alle ore 20:45 la rosa biancoceleste dovrà vedersela con un nuovo avversario, il Pisa, una partita con un risultato affatto scontato dato che il club del mister Alberto Gilardino viene da un pareggio a San Siro contro il Milan. In merito a questa importante e complicata gara si è espresso ai taccuini di LazioPress il creator biancoceleste Manuel Bonavita, in arte Ilpred, che sui social intrattiene i tifosi laziali parlando della sua squadra del cuore.

Ilpred

Le dichiarazioni de Ilpred a LazioPress

Il significato del suo soprannome

Non è legato al calcio ma alla Formula Uno, per il Predestinato Charles Leclerc.

Com'è nata la sua fede laziale

Fin da piccolo grazie a mio nonno. In famiglia ho mio fratello e mio papà che sono della Roma però mio nonno è sempre stato laziale, era un grande laziale, quindi da piccolo vedevo le partite con lui. Quando uno è ragazzo magari non passa tanto tempo con i nonni, quindi per me era anche un momento per stare insieme a lui perché gli faceva piacere stare con i nipoti.

Se crede che l'atteggiamento mostrato con Atalanta e Juventus sia un segno di rinascita

Sono fiducioso perché è vero che, in termini di qualità, non siamo una Lazio di 2-3 anni fa però soprattutto grazie al ritorno del mister Sarri, che per me è il nostro acquisto più importante e darò sempre fiducia al mister, si sta creando un gruppo compatto, un gruppo che nei momenti di difficoltà si esalta, quindi io sono fiducioso. Penso e credo che oggi sia un match fondamentale, ancora di più di quello contro la Juve, perché se oggi riesci a vincere, pensando anche che la prossima in casa sia contro il Cagliari, ti metti una situazione che riesce a recuperare perché anche le altre Big qualche passo falso lo fanno, non sono tutte perfette. Per me è un momento che, nonostante le difficoltà, si può far bene.

L'incontro con il Pisa

Sarà una partita tosta perché, è vero che il Pisa deve ancora vincere una partita, ma queste partite qua sono le classiche in cui noi facciamo un passo falso, come contro il Sassuolo che non ne aveva ancora vinta una. Mi fa quasi più paura questa che quella contro la Juve perché conosciamo bene la Lazio e sappiamo che queste partite spesso le stacchiamo, però io mi aspetto una Lazio che, anche per il fatto che tifosi non ci siano, sia una Lazio unita ed una Lazio che dà tutto per dare un segnale all'ambiente. Me lo auguro perché il fatto che non ci siano i tifosi è una grande perdita e spero che per i ragazzi possa essere una spinta in più.

Quale calciatore biancoceleste l'ha colpito ultimamente

Dire Basic mi sembra un po' scontato ma non tanto per il gol ma più che altro perché dopo un anno che un giocatore è fuori rosa, fuori da ogni progetto, torna con questa voglia, con il cuore che tanti ragazzi che giocano sempre magari non mettono e invece lui, nonostante sia stato fuori dal progetto, torna e ci mette l'anima. Isaksen, l'ultima partita l'ho visto bene, speriamo che possa tornare al suo apice. Anche se io sono un fan di Mandas e farei giocare lui, Provedel è rientrato bene ed anche Mario Gila.

Quale squadra ha le carte in regola per vincere lo scudetto