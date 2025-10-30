Pisa-Lazio, la lista dei convocati di Gilardino: due assenze per i nerazzurri

A poco più di due ore dal match all’ombra della Torre Pendente, in cui il Pisa attenderà la Lazio all’Arena Garibaldi alle ore 20:45, poche ore fa mister Gilardino ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro i biancocelesti.

I pisani arrivano al match ancora a secco di vittorie in Serie A, ma l’ultima prestazione contro il Milan potrebbe aver dato il giusto apporto di entusiasmo al gruppo, che, nonostante il pareggio arrivato nel finale, ha dimostrato di poter essere una squadra capace di mettere in difficoltà anche le big italiane.

Due assenze per Gilardino

Mister Gilardino dovrà fare a meno di due calciatori, entrambi difensori centrali: Albiol e Lusuardi. Il primo è fermo a causa di un intervento alla mano sinistra, che lo rende indisponibile per la sfida contro i biancocelesti. Il tecnico ha quindi scelto di non convocarlo per evitare di correre rischi.

I convocati di mister Gilardino