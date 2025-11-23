LIVE
12° Serie A, Live Lazio-Lecce
Le Formazioni ufficiali
Lazio:
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin.
Lecce:
Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Morente; Berisha, Camarda, Sottil.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh.