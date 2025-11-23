Trinchera (DS Lecce) nel pre: “La gara dello scorso anno? Ricordo straordinario. Oggi..."

Le dichiarazioni del ds Trinchera per analizzare il momento della squadra

Ginevra Sforza /

Nel prepartita di Lazio–Lecce, il tecnico dei giallorossi, Trinchera, ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di DAZN.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il DS a Dazn

In arrivo

Trinchera a Sky Sport

Oggi un'altra storia e un altro campionato, ricordo straordinario di una squadra che entra nella storia del club, siamo orgogliosi del percorso fatto. Altra pagina da riempiere con nuove emozioni. 

12° Serie A, Live Lazio-Lecce
Un ospite speciale all'Olimpico in occasione di Lazio-Lecce