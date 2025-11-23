Lazio-Lecce, Pellegrini nel pre: "Dare tutto e morire per lo stemma che abbiamo"
Prima dell'inizio di Lazio-Lecce, sfida valevole per la 12° giornata di campionato è intervenuto ai microfoni del pre-partita
Prima dell'inizio di Lazio-Lecce, sfida valevole per la 12° giornata di campionato, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni del pre-partita.
Luca Pellegrini ai microfoni di Dazn
Scendere in campo con il nome di Jennifer sarà un’emozione fortissima, bisogna sensibilizzare su questo tema.
Tra poco diventerai papà…
L’attesa per la nascita è la parte più difficile, i papà sono importanti nella gravidanza ma oltre a stare vicino alla mamma, è solo attesa
Promesse ai tifosi
Ripartire bene è fondamentale non è facile, le promesse sono quelle di dare tutto in campo e morire per lo stemma che abbiamo davanti, faremo una partita con questa linea guida