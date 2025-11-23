Lazio-Lecce, Pellegrini nel pre: "Dare tutto e morire per lo stemma che abbiamo"

Prima dell'inizio di Lazio-Lecce, sfida valevole per la 12° giornata di campionato, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni del pre-partita.

Ripartire bene è fondamentale non è facile, le promesse sono quelle di dare tutto in campo e morire per lo stemma che abbiamo davanti, faremo una partita con questa linea guida