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13°SERIE A | LIVE LAZIO-BOLOGNA 3-0 (68' GIGOT, 72' ZACCAGNI, 93 DELE-BASHIRU)

Patrizio Pasqualini /

Patrizio Pasqualini /

Lazio-Bologna: le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3)

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni 

Bologna (4-2-3-1)

Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro

  • 46'
    goal
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    GOLLLLLLLLLLL

    ERA RIGORE SU ISAKSEN MA DELE-BASHIRU LA METTE DENTRO. GOL REGOLARE

  • 22'
    goal
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    GOOOOOOOLLLLLLLLL GIGOT

    IL FRANCESE PORTA AVANTI LA LAZIOOOOO

  • 20'
    goal
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    GOL ANNULLATO A DIA

    PER FUORIGIOCO

  • 18'
    substitution
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    GIALLO PER GIGOT

    IL FRANCESE FINISCE SUL TACCUINO DEI CATTIVI

  • 15'
    substitution
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    DOPPIO CAMBIO LAZIO

    FUORI PEDRO E VECINO

    DENTRO DIA E ISAKSEN

  • 11'
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    CASTELLANOS NON TROVA IL GOL

    DI TESTA LA PRENDE L'ARGENTINO. PALLONE DI UN SOFFIO AL LATO

  • 1'
    substitution
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    SOSTITUZIONE LAZIO

    ROMAGNOLI RIMANE NELLO SPOGLIATOIO

    ENTRA GIGOT

  • 47'
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    DUPLICE FISCHIO

    E SQUADRA NEGLI SPOGLIATOI

  • 46'
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    CHE PALLA GOL PER LA LAZIO

    ORSOLINI IN SCIVOLATA SALVA SU PELLEGRINI A BOTTA SICURA

  • 34'
    red_card
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    ROSSO BOLOGNA

    SECONDO GIALLO PER POBEGA E SPOGLIATOIO SPALANCATO

  • 33'
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    NOOOO GUENDOUZI

    DA SOLO STAVA ANDANDO VERSO LA PORTA, MA POI INCIAMPA SULLA PALLA

  • 31'
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    CASTRO FERMA LAZZARI

    MA PER L'ARBITRO NON C'è IL GIALLO. BIANCOCELESTI CHE PROTESTANO

  • 24'
    yellow_card
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    GIALLO BOLOGNA

    AMMONITO POBEGA

  • 20'
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    ORSOLINO COL MANCINO

    LA PALLA PERO' FINISCE ALTA

  • 12'
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    CASTELLANOS DA META' CAMPO

    MA IL TIRO E' ABBONDANTEMENTE FUORI

  • 8'
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    CI PROVA VECINO

    CASTELLANOS APPOGGIA DI TESTA LA PALLA. VECINO POI SBAGLIA COMPLETAMENTE IL TIRO

  • 4'
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    INCURSIONE ROVELLA

    IL CENGTROCAMPISTA BIANCOCELESTE RECUPERA UNA PALLA, MA L'ULTIMO PASSAGGIO E' SBAGLIATO

  • 1'
    match_started
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    PARTITI

    CALCIO D'INIZIO AFFIDATO ALLA LAZIO

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    SQUADRE IN CAMPO

    INNO DELLA SERIE A

Bologna, Italiano: "La Lazio in casa sta volando, serve attenzione. E su Casale..."
Bologna, De Silvestri: "La Lazio è la mia mamma calcistica. Dobbiamo dare il 120%"