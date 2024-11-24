13°SERIE A | LIVE LAZIO-BOLOGNA 3-0 (68' GIGOT, 72' ZACCAGNI, 93 DELE-BASHIRU)
Lazio-Bologna: le formazioni ufficiali
Lazio (4-3-3)
Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni
Bologna (4-2-3-1)
Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro
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46'
GOLLLLLLLLLLL
ERA RIGORE SU ISAKSEN MA DELE-BASHIRU LA METTE DENTRO. GOL REGOLARE
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22'
GOOOOOOOLLLLLLLLL GIGOT
IL FRANCESE PORTA AVANTI LA LAZIOOOOO
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20'
GOL ANNULLATO A DIA
PER FUORIGIOCO
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18'
GIALLO PER GIGOT
IL FRANCESE FINISCE SUL TACCUINO DEI CATTIVI
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15'
DOPPIO CAMBIO LAZIO
FUORI PEDRO E VECINO
DENTRO DIA E ISAKSEN
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11'
CASTELLANOS NON TROVA IL GOL
DI TESTA LA PRENDE L'ARGENTINO. PALLONE DI UN SOFFIO AL LATO
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1'
SOSTITUZIONE LAZIO
ROMAGNOLI RIMANE NELLO SPOGLIATOIO
ENTRA GIGOT
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47'
DUPLICE FISCHIO
E SQUADRA NEGLI SPOGLIATOI
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46'
CHE PALLA GOL PER LA LAZIO
ORSOLINI IN SCIVOLATA SALVA SU PELLEGRINI A BOTTA SICURA
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34'
ROSSO BOLOGNA
SECONDO GIALLO PER POBEGA E SPOGLIATOIO SPALANCATO
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33'
NOOOO GUENDOUZI
DA SOLO STAVA ANDANDO VERSO LA PORTA, MA POI INCIAMPA SULLA PALLA
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31'
CASTRO FERMA LAZZARI
MA PER L'ARBITRO NON C'è IL GIALLO. BIANCOCELESTI CHE PROTESTANO
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24'
GIALLO BOLOGNA
AMMONITO POBEGA
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20'
ORSOLINO COL MANCINO
LA PALLA PERO' FINISCE ALTA
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12'
CASTELLANOS DA META' CAMPO
MA IL TIRO E' ABBONDANTEMENTE FUORI
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8'
CI PROVA VECINO
CASTELLANOS APPOGGIA DI TESTA LA PALLA. VECINO POI SBAGLIA COMPLETAMENTE IL TIRO
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4'
INCURSIONE ROVELLA
IL CENGTROCAMPISTA BIANCOCELESTE RECUPERA UNA PALLA, MA L'ULTIMO PASSAGGIO E' SBAGLIATO
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1'
PARTITI
CALCIO D'INIZIO AFFIDATO ALLA LAZIO
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SQUADRE IN CAMPO
INNO DELLA SERIE A