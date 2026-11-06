Napoli in ritiro verso la Lazio: Allegri mantiene la fiducia del club

Il Napoli andrà in ritiro da questa sera per preparare la partita di domenica contro la Lazio di Rino Gattuso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Aurelio De Laurentiis ha deciso di intervenire dopo il 4-1 subito sul campo del Porto. Per il momento non sono previsti cambi in panchina: Max Allegri conserva la fiducia della società.

Il 4-1 al Dragao e le parole di Politano

Alla sconfitta in Portogallo è seguito un giorno di silenzio, dopo le dichiarazioni rilasciate allo stadio Dragao. Il Napoli ha perso sette delle prime quattordici gare stagionali. Contro il Porto si è presentato con un gruppo ridotto dai numerosi infortuni e con i nervi tesi per i risultati.

Le parole di Politano hanno mostrato le difficoltà dello spogliatoio: «Vorrei che la faccia non ce la mettessimo soltanto noi italiani». La squadra fatica a ritrovare compattezza e Allegri, a sua volta, è finito al centro delle critiche.

Secondo Il Messaggero, il Napoli non ha dato una sensazione di solidità e spesso è calato dopo un tempo di gioco. È accaduto anche al di là dell’emergenza infortuni, destinata a proseguire nella sfida con i biancocelesti.

De Laurentiis sceglie il ritiro, Allegri resta

De Laurentiis è infuriato. In estate aveva sostenuto la forza dell’organico e la necessità di intervenire poco sul mercato, confidando nella qualità della rosa. A distanza di pochi mesi, diversi titolari attraversano invece un periodo difficile.

Rrahmani appare lontano dal rendimento autorevole delle ultime due stagioni. Di Lorenzo, ora assente, Politano e Anguissa hanno avuto prestazioni altalenanti, così come Kevin De Bruyne. Il belga suscita perplessità anche sotto il profilo caratteriale: si espone poco nel ruolo di leader e resta uno degli interrogativi della squadra.

La società non pensa, al momento, a un ribaltone tecnico, ma ha scelto il ritiro per tutto il gruppo come segnale in vista della Lazio. Il Napoli è rientrato dal Portogallo soltanto ieri pomeriggio; i confronti interni sono stati rinviati a oggi. Ad Allegri spetterà riportare tranquillità in un ambiente deluso. Mercoledì sera i tifosi hanno contestato la squadra al Dragao e al Maradona si attende una reazione.

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