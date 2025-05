Primavera Live | Lecce-Lazio 0-1: la sblocca Gelli

La Lazio che non ha più nulla da chiedere al campionato fa visita al Lecce per chiudere il Campionato Primavera 1. È stata una stagione con molti alti e altrettanti bassi per la squadra di Sergio Pirozzi e ciò che conta di più adesso è concludere bene quest'ultima gara.

Segui il live scritto del match su LazioPress.it

Le formazioni ufficiali

Lecce: Rafaila, Esposito, Gorter, Winkelmann, Kovac, Vescan-Kodor, Yilmaz, Pacia, Ubani, Minerva, Mboko.

All. Scurto

Lazio: Bosi, Ferrari, Nazzaro, Petta, Gelli, D’Agostini, Farcomeni, Pinelli, Zazza, Marinaj, Milani.

All. Pirozzi

Il live del match