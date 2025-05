Inter-Lazio, l'ultimo successo biancoceleste nel 2019

Si gioca tanto questa sera la Lazio di Marco Baroni, che a quota 64 punti e al quinto posto in classifica, andrà a Milano per cercare un risultato importante contro la seconda della classe. Con l’Inter a una sola lunghezza di distanza dal Napoli capolista, l’attenzione della squadra di Inzaghi sarà massima, complice lo stop casalingo che ha visto protagonista il Napoli contro il Genoa la scorsa domenica. A pari punti con la Juventus a quota 64, con i bianconeri avanti per gli scontri diretti, e con una lunghezza di vantaggio sulla Roma sesta, impegnata stasera all’Olimpico contro il Milan.

L’ultimo successo esterno contro l’Inter

Era il 31 marzo 2019, con la Lazio di Simone Inzaghi opposta ai nerazzurri di Spalletti, nella stagione successiva allo spareggio Champions del 2018. Cross di Luis Alberto, colpo di testa di Milinkovic-Savic: al tredicesimo la Lazio è avanti, per un vantaggio che riuscirà a mantenere per tutto l’arco dei novanta minuti, contro un’Inter nel pieno della questione Icardi. Era la 29esima giornata di Serie A, per un risultato che consegnò ai biancocelesti nuove speranze per un posto in Champions League, subito vanificate tre giorni dopo nel turno infrasettimanale: di misura la sconfitta a Ferrara, con la Spal uscita vincente grazie a un calcio di rigore trasformato da Petagna.

Le sei sfide dopo la vittoria del 2019

Quella del 2019 fu l’ultima occasione che vide la Lazio uscire vincente da una trasferta a San Siro contro l’Inter. Cinque sfide in Serie A, una in Coppa Italia, per un bilancio che non sorride alla causa biancoceleste. Sono sei infatti i successi in favore dell’Inter, cinque dei quali arrivati proprio in campionato: dal gol vittoria di D’Ambrosio nel 2019, al 3-1 subito per mano di Lukaku e Lautaro nell’Inter di Conte divenuta poi campione d’Italia. Stesso esito tra 2022 e 2023: nel primo anno di Sarri furono Bastoni e Skriniar a punire i biancocelesti, nonostante il momentaneo pareggio trovato da Immobile. Nell’anno successivo la Lazio era in piena corsa Champions League, e alla 32esima andò proprio a San Siro: dopo l’iniziale vantaggio di Felipe Anderson, negli ultimi dodici minuti più recupero i nerazzurri andarono a segno tre volte, con la doppietta di Lautaro e la rete di Gosens. Con Tudor lo scorso anno la Lazio uscì indenne dalla sfida a un Inter già campione: al gol di Kamada nel primo tempo, rispose Dumfries a tre minuti dalla fine. Lo scorso febbraio invece la sconfitta ai quarti di Coppa Italia, con Arnautovic e Calhanoglu decisivi per il 2-0 finale.